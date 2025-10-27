ألكاراز وسابالينكا يحتفظان بصدارة تصنيف لاعبي ولاعبات التنس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681cbf49537582.16712502_gfeiponjklqmh.jpg width=100 align=left border=0>

حافظ كل من الإسباني كارلوس ألكاراز والبيلاروسية آرينا سابالينكا على موقعهما في صدارة التصنيف العالمي الجديد للاعبي ولاعبات التنس للمحترفين الصادر اليوم الاثنين.

في تصنيف الرجال، احتفظ كارلوس ألكاراز بموقعه في صدارة التصنيف برصيد 11340 نقطة، فيما عزز الإيطالي يانيك سينر موقعه في المركز الثاني برصيد 10500 نقطة، عقب تتويجه بلقب بطولة فيينا فئة 500 نقطة على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، وجاء الألماني اليكسندر زفيريف في المركز الثالث برصيد 6160 نقطة.

واحتل الأمريكي تايلور فريتز المركز الرابع بـ4685 نقطة، بينما تراجع الصربي نوفاك جيوكوفيتش إلى المركز الخامس برصيد 4580 نقطة.





وجاء الأسترالي أليكس دي مينور في المركز السادس بـرصيد 3935 نقطة، يليه الأمريكي بين شيلتون في المركز السابع برصيد 3820 نقطة، ثم الإيطالي لورنزو موسيتي في المركز الثامن برصيد 3685 نقطة، وتقدم النرويجي كاسبر رود للمركز التاسع برصيد 3235 نقطة، واختتم الكندي فيليكس أوجييه ألياسيم قائمة العشرة الأوائل برصيد 3195 نقطة.



ولدى السيدات، احتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا بصدارة التصنيف العالمي برصيد 9870 نقطة في الصدارة، بفارق كبير عن البولونية إيغا شفيونتيك التي حلت في المركز الثاني برصيد 8195 نقطة.

وواصلت الأمريكية الشابة كوكو غوف ترسيخ مكانتها في المرتبة الثالثة بمجموع 6563 نقطة، فيما حلت أماندا أنيسيموفا في المركز الرابع برصيد 5887 نقطة، تلتها مواطنتها جيسيكا بيغولا في المركز الخامس برصيد 5183 نقطة.

أما المركز السادس فكان من نصيب الكازاخية يلينا ريباكينا برصيد 4350 نقطة بعد تقدمها مركزا واحدا، تلتها الأمريكية ماديسون كيز في المركز السابع برصيد 4335 نقطة، فيما تراجعت الإيطالية ياسمين باوليني مركزين إلى المركز الثامن برصيد 4325 نقطة.

وجاءت الروسية ميرا أندريفا في المركز التاسع برصيد 4319 نقطة تلتها مواطنتها إيكاترينا ألكسندروفا في المركز العاشر برصيد 3375 نقطة. وجاء الأسترالي أليكس دي مينور في المركز السادس بـرصيد 3935 نقطة، يليه الأمريكي بين شيلتون في المركز السابع برصيد 3820 نقطة، ثم الإيطالي لورنزو موسيتي في المركز الثامن برصيد 3685 نقطة، وتقدم النرويجي كاسبر رود للمركز التاسع برصيد 3235 نقطة، واختتم الكندي فيليكس أوجييه ألياسيم قائمة العشرة الأوائل برصيد 3195 نقطة.ولدى السيدات، احتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا بصدارة التصنيف العالمي برصيد 9870 نقطة في الصدارة، بفارق كبير عن البولونية إيغا شفيونتيك التي حلت في المركز الثاني برصيد 8195 نقطة.وواصلت الأمريكية الشابة كوكو غوف ترسيخ مكانتها في المرتبة الثالثة بمجموع 6563 نقطة، فيما حلت أماندا أنيسيموفا في المركز الرابع برصيد 5887 نقطة، تلتها مواطنتها جيسيكا بيغولا في المركز الخامس برصيد 5183 نقطة.أما المركز السادس فكان من نصيب الكازاخية يلينا ريباكينا برصيد 4350 نقطة بعد تقدمها مركزا واحدا، تلتها الأمريكية ماديسون كيز في المركز السابع برصيد 4335 نقطة، فيما تراجعت الإيطالية ياسمين باوليني مركزين إلى المركز الثامن برصيد 4325 نقطة.وجاءت الروسية ميرا أندريفا في المركز التاسع برصيد 4319 نقطة تلتها مواطنتها إيكاترينا ألكسندروفا في المركز العاشر برصيد 3375 نقطة.