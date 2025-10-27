الرابطة الأولى: تعيينات حكام مقابلات الدفعتين الأخيرتين للجولة الحادية عشرة

أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مقابلات الدفعتين الأخيرتين للجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقرر إقامتها يومي الأربعاء 29 والخميس 30 أكتوبر الجاري، وذلك وفق البرنامج التالي:



الاربعاء 29 أكتوبر 2025 (انطلاق جميع المباريات على الساعة 14:30)





* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى



مستقبل المرسى - النجم الساحلي

الحكم: أشرف الحركاتي // حكم الفار: مجدي بلاغة



* ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - النادي الصفاقسي

الحكم: أمير لوصيف // حكم الفار: حسني النايلي



* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان

الحكم: نضال اللطيف // حكم الفار: محرز المالكي



الخميس 30 أكتوبر 2025

ملعب حمادي العقربي برادس (14:30)*

الترجي الرياضي - النادي البنزرتي

الحكم: حمزة جعيد // حكم الفار: وليد المنصري



نتائج المقابلات التي دارت في الدفعات السابقة من نفس الجولة:

الأحد 26 أكتوبر 2025

* في الملعب البلدي ببئر بورقبة

مستقبل سليمان 0 – 0 شبيبة العمران



* في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

الأولمبي الباجي 0 – 3 الترجي الجرجيسي

الأهداف: ستانلي أوغوه (45+4)، إينوسونت نشوتي (63 و73)



السبت 25 أكتوبر 2025

* ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان 1 (ريان الحمروني 75’)

النادي الإفريقي 3 (حسام حسن رمضان 5’، فيليب كينزومبي 68’، بلال ايت مالك 74’)



* الملعب البلدي بالمتلوي

نجم المتلوي 1 (سامح بوحاجب 90+3’)

