الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يفوز على الأولمبي الباجي بثلاثية ويرتقي إلى المركز الرابع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fe43dbdda4f2.57678135_okimhlpngeqfj.jpg width=100 align=left border=0>

ارتقى الترجي الجرجيسي إلى المركز الرابع في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه العريض على مضيفه الأولمبي الباجي بنتيجة 3-صفر، اليوم الأحد، في إطار الدفعة الثانية من مباريات الجولة الحادية عشرة.



وبعد فوزه الهام في الجولة الماضية على النجم الساحلي في سوسة (2-1)، كان الأولمبي الباجي يطمح إلى تأكيد صحوته، في حين سعى الترجي الجرجيسي إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل خلال الجولات الثلاث السابقة.









وحسمت العناصر الأجنبية للترجي الجرجيسي نتيجة المباراة بتسجيلها الأهداف الثلاثة عبر النيجيري ستانلي أوغوه (45+4) والرواندي إينوسونت نشوتي (63 و73).

وبهذا الفوز السادس، رفع فريق عاصمة الزياتين رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، على بعد خمس نقاط من المتصدر النادي الإفريقي الذي كان فاز أمس السبت على شبيبة القيروان (3-1).



أما الأولمبي الباجي، فقد توقفت حصيلته عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير بعد تكبده الخسارة السابعة هذا الموسم.



وفي مباراة أخرى بملعب بئر بورقبة، اقتسم مستقبل سليمان وشبيبة العمران نقاط المواجهة بعد تعادلهما دون أهداف.

وتُعد النتيجة مقبولة للضيوف الذين رفعوا رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز الثامن، بينما تبقى دون المأمول للمحليين الذين فشلوا للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق الفوز على أرضهم، ليستقروا في المرتبة الثالثة عشرة بـ9 نقاط ضمن كوكبة أسفل الترتيب.



الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 11 – الدفعة 2): النتائج والترتيب

الأحد 26 أكتوبر 2025

الملعب البلدي ببئر بورقبة



* مستقبل سليمان 0

* شبيبة العمران 0



ملعب بوجمعة الكميتي بباجة



* الأولمبي الباجي 0

* الترجي الجرجيسي 3 (ستانلي أوغوه 45+4، إينوسونت نشوتي 63 و73)



السبت 25 أكتوبر 2025

ملعب حمدة العواني بالقيروان



* شبيبة القيروان 1 (ريان الحمروني 75)

* النادي الإفريقي 3 (حسام حسن رمضان 5، فيليب كينزومبي 68، بلال آيت مالك 74)



الملعب البلدي بالمتلوي



* نجم المتلوي 1 (سامح بوحاجب 90+3)

* مستقبل قابس 0



الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (الساعة 14:30)



* مستقبل المرسى النجم الساحلي – ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

* الملعب التونسي النادي الصفاقسي – ملعب الهادي النيفر بباردو

* الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردان – ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير



الخميس 30 أكتوبر 2025 (الساعة 14:30)



* الترجي الرياضي النادي البنزرتي – ملعب حمادي العقربي برادس



الترتيب

| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | هـ | له | عليه |

| ------- | ----------------- | -- | -- | - | - | -- | -- | ---- |

| 1 | النادي الإفريقي | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 |

| 2 | الملعب التونسي | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 3 |

| 3 | الترجي الرياضي | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 |

| 4 | الترجي الجرجيسي | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 |

| 5 | نجم المتلوي | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 |

| 6 | الاتحاد المنستيري | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 |

| 7 | النادي الصفاقسي | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 |

| 8 | شبيبة العمران | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 |

| 9 | النادي البنزرتي | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |

| 10 | مستقبل المرسى | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 |

| 11 | شبيبة القيروان | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 |

| 12 | النجم الساحلي | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 |

| 13 | مستقبل سليمان | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 |

| 14 | اتحاد بن قردان | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 |

| 15 | الأولمبي الباجي | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 19 |

| 16 | مستقبل قابس | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 13 | وحسمتنتيجة المباراة بتسجيلها الأهداف الثلاثة عبروبهذا، رفع فريقرصيده إلىفي المركز الرابع، على بعدالذي كان فاز أمس السبت على(3-1).أما الأولمبي الباجي، فقد توقفت حصيلته عندفيبعد تكبدههذا الموسم.وفي مباراة أخرى بملعب بئر بورقبة،بعد تعادلهماوتُعد النتيجةالذين رفعوا رصيدهم إلىفي، بينما تبقىالذين فشلوا للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق الفوز على أرضهم، ليستقروا فيضمن كوكبة أسفل الترتيب.الملعب البلدي ببئر بورقبة* مستقبل سليمان 0* شبيبة العمران 0ملعب بوجمعة الكميتي بباجة* الأولمبي الباجي 0* الترجي الجرجيسي 3 (ستانلي أوغوه 45+4، إينوسونت نشوتي 63 و73)ملعب حمدة العواني بالقيروان* شبيبة القيروان 1 (ريان الحمروني 75)* النادي الإفريقي 3 (حسام حسن رمضان 5، فيليب كينزومبي 68، بلال آيت مالك 74)الملعب البلدي بالمتلوي* نجم المتلوي 1 (سامح بوحاجب 90+3)* مستقبل قابس 0* مستقبل المرسى النجم الساحلي – ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى* الملعب التونسي النادي الصفاقسي – ملعب الهادي النيفر بباردو* الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردان – ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير* الترجي الرياضي النادي البنزرتي – ملعب حمادي العقربي برادس| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | هـ | له | عليه || ------- | ----------------- | -- | -- | - | - | -- | -- | ---- || 1 | النادي الإفريقي | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 || 2 | الملعب التونسي | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 3 || 3 | الترجي الرياضي | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 || 4 | الترجي الجرجيسي | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 || 5 | نجم المتلوي | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 || 6 | الاتحاد المنستيري | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 || 7 | النادي الصفاقسي | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 || 8 | شبيبة العمران | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 || 9 | النادي البنزرتي | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 || 10 | مستقبل المرسى | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 || 11 | شبيبة القيروان | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 || 12 | النجم الساحلي | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 || 13 | مستقبل سليمان | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 || 14 | اتحاد بن قردان | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 || 15 | الأولمبي الباجي | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 19 || 16 | مستقبل قابس | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 13 |