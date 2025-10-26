Babnet   Latest update 16:03 Tunis

تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات من 27 اكتوبر الى 2 نوفمبر المقبل أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 15:39 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تنظم الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بباب البحر، من 27 اكتوبر الجاري الى 2 نوفمبر المقبل، أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات .

وتندرج هذه القافلة في اطار الحملة العالمية لشهر أكتوبر الوردي التي تهدف الى التحسيس بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشخيص امراض النساء وامراض ضغط الدم والسكري والقيام بالفحوصات الدورية اللازمة.



وتتضمن القافلة عيادات طبية في اختصاصات مختلفة على غرار الطب العام وامراض القلب وطب الاطفال وطب الشيخوخة وأمراض النساء وأمراض الرئة والامراض الجلدية تتخللها فحوصات مبكرة للتقصي عن سرطان الثدي وقياس نسبة السكر في الدم وقياس ضغط الدم.

وسيتم في اطار هذه القافلة تنظيم يوم خاص للتبرع بالدم وحصص تثقيفية توعوية حول اهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي والتعريف باعراضه وكيفية تجنبه والوقاية منه واسبابه وتأثيراته السلبية .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317343


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 أوكتوبر 2025 | 4 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:31
15:05
12:10
06:37
05:10
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet33°
27° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
23°-18
25°-17
27°-17
28°-19
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    