تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات من 27 اكتوبر الى 2 نوفمبر المقبل أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة

تنظم الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بباب البحر، من 27 اكتوبر الجاري الى 2 نوفمبر المقبل، أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات .



وتندرج هذه القافلة في اطار الحملة العالمية لشهر أكتوبر الوردي التي تهدف الى التحسيس بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشخيص امراض النساء وامراض ضغط الدم والسكري والقيام بالفحوصات الدورية اللازمة.









وتتضمن القافلة عيادات طبية في اختصاصات مختلفة على غرار الطب العام وامراض القلب وطب الاطفال وطب الشيخوخة وأمراض النساء وأمراض الرئة والامراض الجلدية تتخللها فحوصات مبكرة للتقصي عن سرطان الثدي وقياس نسبة السكر في الدم وقياس ضغط الدم.



وسيتم في اطار هذه القافلة تنظيم يوم خاص للتبرع بالدم وحصص تثقيفية توعوية حول اهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي والتعريف باعراضه وكيفية تجنبه والوقاية منه واسبابه وتأثيراته السلبية .