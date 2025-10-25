بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد – الجولة 11: الترجي والنادي الإفريقي يحافظان على الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fd2994421898.45087327_pojkilegnfhmq.jpg width=100 align=left border=0>



*

شهدت الجولة الحادية عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي دارت اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، مواجهات قوية بين أبرز الأندية، انتهت بتواصل الصراع الثنائي على الصدارة بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي بعد تحقيق كل منهما لفوز جديد يعزز رصيده في أعلى الترتيب.









نتائج المباريات:

* قاعة الشيحية: نادي ساقية الزيت 30 – 33 النادي الإفريقي

* قاعة حمام سوسة: النجم الساحلي 24 – 36 الترجي الرياضي

* قاعة رشاد خواجة: مكارم المهدية 30 – 26 سبورتينغ المكنين

* قاعة بني خيار: بعث بني خيار 29 – 30 نادي كرة اليد بجمال

* قاعة باردو: الملعب التونسي 28 – 25 نادي كرة اليد بقصور الساف

* قاعة طبلبة: نسر طبلبة 21 – 25 جمعية الحمامات



الترتيب العام بعد الجولة 11:

| الفريق | النقاط | المقابلات |

| ------------------------- | ------ | --------- |

| الترجي الرياضي | 31 | 11 |

| النادي الإفريقي | 31 | 11 |

| النجم الساحلي | 25 | 11 |

| بعث بني خيار | 24 | 11 |

| نادي ساقية الزيت | 23 | 11 |

| سبورتينغ المكنين | 22 | 11 |

| نادي كرة اليد بجمال | 22 | 11 |

| الملعب التونسي | 19 | 11 |

| جمعية الحمامات | 19 | 11 |

| مكارم المهدية | 18 | 11 |

| نادي كرة اليد بقصور الساف | 16 | 11 |

| نسر طبلبة | 13 | 11 | نادي ساقية الزيت 30 – 33 النادي الإفريقيالنجم الساحلي 24 – 36 الترجي الرياضيمكارم المهدية 30 – 26 سبورتينغ المكنينبعث بني خيار 29 – 30 نادي كرة اليد بجمالالملعب التونسي 28 – 25 نادي كرة اليد بقصور السافنسر طبلبة 21 – 25 جمعية الحمامات| الفريق | النقاط | المقابلات || ------------------------- | ------ | --------- || 31 | 11 || 31 | 11 || النجم الساحلي | 25 | 11 || بعث بني خيار | 24 | 11 || نادي ساقية الزيت | 23 | 11 || سبورتينغ المكنين | 22 | 11 || نادي كرة اليد بجمال | 22 | 11 || الملعب التونسي | 19 | 11 || جمعية الحمامات | 19 | 11 || مكارم المهدية | 18 | 11 || نادي كرة اليد بقصور الساف | 16 | 11 || نسر طبلبة | 13 | 11 |