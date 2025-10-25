Babnet   Latest update 21:55 Tunis

مسيرة وتجمع بالعاصمة مساندة لمطالب سكان قابس بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fd2489979982.32831188_inkeoflghjmpq.jpg width=100 align=left border=0>
Stop Pollution/Facbook
Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 20:21
      
شهدت العاصمة عشية اليوم السبت، مسيرة وتجمع حاشد بمنطقة لافيات بالعاصمة دعت إليها حركة "أوقفوا التلوث" المواطنية مساندة لمطالب سكان ولاية قابس بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة بالمجمع الكيميائي بالجهة وبالحق في بيئة سليمة ووقف انتشار الأمراض الناجمة عن التلوث الكيميائي.

وانطلقت المسيرة من أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين  وتحولت إلى تجمع جماهيري أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي  تم خلالها إلقاء خطابات ورفع شعارات تؤكد تمسك سكان قابس وحراكهم الاحتجاجي بتفكيك الوحدات الإنتاجية الملوثة في المجمع الكيميائي ونقل المجمع إلى خارج الولاية.



 وصرح عضو حركة "أوقفوا التلوث" المهندس صابر عمار أن التحرك الاحتجاجي المنظم اليوم جاء بعد تكرر حالات الاختناق في صفوف سكان قابس ولاسيما التلاميذ، مساندة لسكان قابس وللتأكيد على ضرورة التعجيل بتحقيق مطالب السكان والحراك الاجتماعي بالجهة والتحركات المساندة له في عديد المناطق الأخرى بتفكيك الوحدات الملوثة الكيميائية المتسبب في الكثير من الأضرار الصحية والبيئية في قابس منذ عقود.
 وأكد عديد الخطباء في التجمع أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي أن الوضع الصحي والبيئي الكارثي في قابس ومناطق من "شاطيء السلام" لم يعد يحتمل الانتظار ويفرض  الشروع في معالجته بتفكيك الوحدات الملوثة والكف عن تقديم حلول غير ملائمة مثل الحديث عن توسيع المجمع وإضافة وحدات جديدة له وتشغيل مزيد من اليد العاملة.

واستمرت المظاهرة من الثالثة والنصف إلى الخامسة والنصف مساءا بمشاركة منظمات المجتمع المدني أهمها نقابة الصحافيين والاتحاد العام لطلبة تونس وجرت في ظروف طبيعة سلمية.
وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها في ظرف أسبوع والتي دعت لها جمعيات مساندة للحراك الشعبي في قابس.
 وتأسست حركة " أوقفوا التلوث" في سنة 2012 بقابس لتعزيز جهود حماية المحيط ومكافحة التلوث بالجهة وغيرها من الجهات التي تعاني من مشاكل بيئية مثل جهة قفصة.
المولهي


