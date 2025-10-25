Babnet   Latest update 14:05 Tunis

وزارة النقل تفتح مناظرة خارجية في 17 خطة معروضة بداية من 26ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d4c149b0a3732.30125638_ifponkqljmheg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 12:41 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تعتزم، وزارة النقل، فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للادرات العمومية، بداية من 26 ماي 2026 والأيام الموالية.

ووفق قرار من وزير النقل، مؤرخ في 23 أكتوبر 2025، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فان عدد الخطط المراد سد شغورها يبلغ 17 خطة معروضة للتناظر حسب الاختصاصات، تتعلق بخمس خطط في النقل البري وخطتان في الملاحة البحرية وعشر خطط في الطيران المدني والملاحة الجوية والحركة الجوية.



وأفادت الوزارة أن بداية تسجيل الترشحات عن بعد قد حدد يوم 25 نوفمبر 2025، على أن يغلق باب الترشحات يوم 25 ديسمبر 2025.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317284


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:32
15:06
12:10
06:36
05:09
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-20
30°-21
23°-18
23°-16
27°-17
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    