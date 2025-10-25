Babnet   Latest update 06:56 Tunis

وزير الشباب والرياضة يجتمع بأعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fc6622196812.26769016_helkjnmgiofpq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 06:53 قراءة: 0 د, 44 ث
      
شكل برنامج عمل الإدارة الوطنية للتحكيم واستراتيجيتها الإصلاحية الرامية إلى تطوير القطاع وضمان شفافيته محور جلسة عمل انعقدت مساء يوم الجمعة بين وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري والمشرف العام على قطاع التحكيم بتونس جمال الحيمودي وأعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم.

وتطرّقت الجلسة إلى جملة من المحاور الأساسية أبرزها إعادة هيكلة منظومة التحكيم بما يضمن العدالة والنزاهة في إدارة المباريات وتكريس مبدأ المساواة بين جميع الأندية والجمعيات الرياضية في تعيين الحكام على مستوى الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية ورابطة الهواة وإستعادة الثّقة في التحكيم التونسي وتعزيز إشعاعه على الساحة الدولية.



كما تناولت سبل تكوين وتأطير جيل جديد من الحكّام الشباب مع حمايتهم من الضّغوطات خلال مختلف مراحل المباريات والتأكيد على البعد الوطني والمسؤول للحكّام في الحفاظ على  الأمن القومي والسلم الاجتماعي وتعزيز التكوين المستمر في مجال التحكيم الى جانب تعميم اعتماد تقنية الفيديو المساعد "فار" لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في ادارة المقابلات الرياضية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317273


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:32
15:06
12:10
06:36
05:09
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet32°
17° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-17
31°-21
23°-18
22°-16
27°-16
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    