وزير الشباب والرياضة يجتمع بأعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم

شكل برنامج عمل الإدارة الوطنية للتحكيم واستراتيجيتها الإصلاحية الرامية إلى تطوير القطاع وضمان شفافيته محور جلسة عمل انعقدت مساء يوم الجمعة بين وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري والمشرف العام على قطاع التحكيم بتونس جمال الحيمودي وأعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم.



وتطرّقت الجلسة إلى جملة من المحاور الأساسية أبرزها إعادة هيكلة منظومة التحكيم بما يضمن العدالة والنزاهة في إدارة المباريات وتكريس مبدأ المساواة بين جميع الأندية والجمعيات الرياضية في تعيين الحكام على مستوى الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية ورابطة الهواة وإستعادة الثّقة في التحكيم التونسي وتعزيز إشعاعه على الساحة الدولية.









كما تناولت سبل تكوين وتأطير جيل جديد من الحكّام الشباب مع حمايتهم من الضّغوطات خلال مختلف مراحل المباريات والتأكيد على البعد الوطني والمسؤول للحكّام في الحفاظ على الأمن القومي والسلم الاجتماعي وتعزيز التكوين المستمر في مجال التحكيم الى جانب تعميم اعتماد تقنية الفيديو المساعد "فار" لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في ادارة المقابلات الرياضية.