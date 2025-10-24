خطايا مالية ضد عدد من الاندية ومعاقبة مدرب النادي البنزرتي بمقابلتين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbcdd0671712.53472825_khflmeopgqnij.jpg width=100 align=left border=0>

قررت الهيئة المكلفة بتسيير شؤون الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، معاقبة مدرب النادي البنزرتي شكري البجاوي بحرمانه من الجلوس على دكة الاحتياط في مقابلتين، إضافة إلى خطية مالية قدرها 5000 دينار، بسبب الاحتجاجات المتكررة على حكم المباراة التي جمعت ناديه بـ الملعب التونسي يوم 22 أكتوبر الجاري.



ومن جهة أخرى، قررت الرابطة تسليط عقوبات مالية ضد عدد من الأندية، حيث تقرر تغريم كل من النادي الإفريقي، النجم الساحلي، واتحاد بن قردان بخطية مالية قدرها 10000 دينار لكل فريق، وذلك بسبب العود للمرة الثالثة في رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهيرها، بمناسبة الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.









أما بخصوص الاعتراض المقدم من قبل مستقبل قابس ضد النادي الصفاقسي، فقد قررت الرابطة رفض الاعتراض شكلًا، وإقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل صفر-صفر.