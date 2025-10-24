Babnet   Latest update 21:03 Tunis

خطايا مالية ضد عدد من الاندية ومعاقبة مدرب النادي البنزرتي بمقابلتين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbcdd0671712.53472825_khflmeopgqnij.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 20:02 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قررت الهيئة المكلفة بتسيير شؤون الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، معاقبة مدرب النادي البنزرتي شكري البجاوي بحرمانه من الجلوس على دكة الاحتياط في مقابلتين، إضافة إلى خطية مالية قدرها 5000 دينار، بسبب الاحتجاجات المتكررة على حكم المباراة التي جمعت ناديه بـ الملعب التونسي يوم 22 أكتوبر الجاري.

ومن جهة أخرى، قررت الرابطة تسليط عقوبات مالية ضد عدد من الأندية، حيث تقرر تغريم كل من النادي الإفريقي، النجم الساحلي، واتحاد بن قردان بخطية مالية قدرها 10000 دينار لكل فريق، وذلك بسبب العود للمرة الثالثة في رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهيرها، بمناسبة الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.



أما بخصوص الاعتراض المقدم من قبل مستقبل قابس ضد النادي الصفاقسي، فقد قررت الرابطة رفض الاعتراض شكلًا، وإقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل صفر-صفر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317263


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:33
15:07
12:10
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
20° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
31°-20
30°-20
23°-18
23°-16
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    