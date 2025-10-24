Babnet   Latest update 17:51 Tunis

المهدية: قبول عريضة لسحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان (الإدارة الجهوية للانتخابات)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 17:39
      
قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عريضة سحب وكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن الدائرة الانتخابية الشرف، وتمّ، أمس الخميس، تعليق قرار القبول بمقر الإدارة الفرعية الفرعية للانتخابات بالمهدية بحضور عدل تنفيذ، وفق ما أكده مدير الإدارة الفرعية نعيم الحاج مسعود
وبيّن الحاج مسعود، في تصريح لـوكالة "وات"، اليوم الجمعة، أن العريضة تقدّم بها عدد من الناخبين بدائرة شربان بلغوا النصاب القانوني لسحب الوكالة (10 بالمائة من الناخبين المسجلين) وذلك بتاريخ 05 سبتمبر 2025 وحصلت على القبول بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.
وأشار إلى أنه سيقع تحديد موعد الانتخابات الجزئية حول سحب الوكالة من عدمه بعد صدور أمر دعوة الناخبين.

يذكر أنّ الدائرة الانتخابية بشربان قد سجلت أوّل عريضة على المستوى الوطني لسحب الوكالة من أحد أعضاء مجلسها المحلي وتم التصويت يوم 28 سبتمبر المنقضي عليها، وأفضت نتائج التصويت إلى تثبيت العضو المعني بعد تصويت الأغلبية برفض سحب الوكالة منه ومواصلة مهامه بالمجلس المحلي بشربان إلى نهاية الفترة الانتخابية، مع عدم إمكانية تقديم عريضة ثانية في شأنه من طرف الناخبين.



