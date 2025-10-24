Babnet   Latest update 17:51 Tunis

الكرة الطائرة: تونس تحتضن النسخة 21 للبطولة العربية للاندية للسيدات بمشاركة سبعة فرق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e259e9d63692.93533376_hlkpfmejinqog.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 16:54 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تحتضن تونس العاصمة منافسات النسخة 21 للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة للسيدات من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2025 بمشاركة سبعة فرق
وذكرت الجامعة التونسية للكرة الطائرة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان جميع مقابلات البطولة ستقام بقصر الرياضة بالمنزه بمشاركة كل من النادي النسائي بقرطاج والنادي الأفريقي والترجي الرياضي التونسي ونادي سلوى الصباح الكويتي ونادي الرواد السوري والناصرية شباب بجاية الجزائري ونادي فتيات العيون الكويتي  
و سيُعقد الاجتماع الفني لتحديد جدول المباريات غداً السبت بقمرت على الساعة الرابعة بعد الظهر (س16).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317239


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:33
15:07
12:10
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-21
31°-20
30°-20
23°-19
23°-17
  • Avoirs en devises
    24944,9

  • (23/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40934 DT        1$ =2,93994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    