الكرة الطائرة: تونس تحتضن النسخة 21 للبطولة العربية للاندية للسيدات بمشاركة سبعة فرق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e259e9d63692.93533376_hlkpfmejinqog.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن تونس العاصمة منافسات النسخة 21 للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة للسيدات من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2025 بمشاركة سبعة فرق

وذكرت الجامعة التونسية للكرة الطائرة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان جميع مقابلات البطولة ستقام بقصر الرياضة بالمنزه بمشاركة كل من النادي النسائي بقرطاج والنادي الأفريقي والترجي الرياضي التونسي ونادي سلوى الصباح الكويتي ونادي الرواد السوري والناصرية شباب بجاية الجزائري ونادي فتيات العيون الكويتي

و سيُعقد الاجتماع الفني لتحديد جدول المباريات غداً السبت بقمرت على الساعة الرابعة بعد الظهر (س16).