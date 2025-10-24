Babnet   Latest update 19:21 Tunis

جامعة تونس المنار تمضي مذكرة تعاون مع جامعة الدراسات الدولية ببيكين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbc3ee8008b7.31581827_egjhkqmplinfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 19:21
      
وقعت جامعة تونس المنار، الأربعاء المنقضي بمقرها بتونس، على مذكرة تعاون مع جامعة الدراسات الدولية ببيكين بجمهورية الصين الشعبية، تهدف الى تطوير مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.
 
 

كما ترمي مذكرة التفاهم، وفق بلاغ لجامعة تونس المنار، الى إرساء شراكات علمية تُسهل تبادل الطلبة والأساتذة والأعوان، وتمكن من بعث مشاريع مشتركة وتنظيم ندوات علمية والإشراف المزدوج على البحوث.

 
 
وتسعي جامعة تونس المنار من خلال هذه البادرة إلى تعزيز حضورها الأكاديمي على الساحة الدولية وتوسيع شبكة شركائها في القارات الخمس.
 
وقد أشرف رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة، على جلسة العمل التي حضرها وفد يضم ممثلين عن الجامعة الصينية، وتم خلالها توقيع الاتفاقية وتقديم عرض حول استراتيجية كلا الجامعتين في مجال التعاون الدولي ومناقشة مجالات تطوير آفاق الشراكة المستقبلية.
 
وضم الوفد الصيني بالخصوص نائب رئيس جامعة الدراسات الدولية ببكين ونائب مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي ونائبة مديرة مكتب التعاون الدولي.
 


