صفاقس: تواصل فعاليات الدورة 17 لمعرض "نور إكسبو " بمشاركة 65 عارضا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fb9e1e4fbff5.77892990_npmgojkfheilq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 16:40
      
تتواصل بولاية صفاقس، فعاليات الدورة 17 لمعرض "نور إكسبو" بمشاركة 65 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 26 أكتوبر الجاري.
وأفادت مديرة المعرض، منال شعبان، في تصريح ، لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الدورة الجديدة، التي انطلقت يوم 22 اكتوبر الجاري، تمثل مناسبة لإكتشاف أحدث الإبداعات والعروض ضمن فضاء يجمع بين الفن والإبتكار، والحرف والصناعات التقليدية، والديكور، والأثاث، وجهاز العروسة، والأكلة التقليدية الصحية، وذلك بأسعار تفاضلية ومدروسة، تراعي القدرة الشرائية للزائرين، وتشجع على إستهلاك المنتوجات التونسية"، وفق تعبيرها.
وأضافت، أن "الدورة الجديدة لهذه التظاهرة تتميز عن سابقاتها بعدم إقتصارها على الجانب التجاري فحسب، بل بتنظيم عديد الورشات على غرار ورشة حول أهمية الرضاعة الطبيعية تزامنا مع شهر أكتوبر الوردي تؤثثها اخصائية في المجال، وورشة حول أهمية الأكلة الصحية لفائدة الأطفال والكبار،تنشطها أخصائية في التغذية، وورشة تحسيسية حول أهمية إستعمال جهاز تصفية الماء وتحليته بالمنزل للمحافظة على البيئة وصحة المواطن، وورشة في قيس ضغط الدم، والسكري".

وذكرت أن تنظيم "معرض "نور إكسبو" انطلق منذ سنة 2019، وذلك بمعدل ثلاث دورات في السنة"، وتسعى الجهة المنظمة تسعى إلى تطوير مضمون هذه التظاهرة من دورة إلى أخرى".

 


