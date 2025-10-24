Babnet   Latest update 17:51 Tunis

توزر: لقاء اعلامي بالفاعلين الثقافيين للتعريف ببرنامج أوروبا المبدعة وكيفية الانخراط فيه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ee7a272f6e59.66683428_injkeqlpmghfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 16:36 قراءة: 1 د, 18 ث
      
ضمّ لقاء اعلامي انتظم صباح اليوم الجمعة بفضاء روضة الشابي بتوزر الفاعلين الثقافيين من ولايتي توزر وقفصة بمكتب أوروبا المبدعة بتونس من أجل التعريف ببرنامج أوروبا المبدعة وهو برنامج الاتحاد الأوروبي الداعم للقطاعات الثقافية والابداعية من أجل التعريف به وكيفية الانخراط والاستفادة من التمويلات التي يوفرها للمشاريع الثقافية.

ويعمل هذا البرنامج وفق مديرة مكتب أوروبا المبدعة بتونس هيفاء جبس على دعم المشاريع الثقافية الفردية والراجعة بالنظر إلى المؤسسات في تونس منذ 2017 كما في 39 بلدا أوروبيا لتكون تونس بذلك الدولة غير الأوروبية الوحيدة المنتفعة به موضحة أن التمويلات التي يمنحها البرنامج توجه لكل مشروع على حدة موجهة الدعوة إلى الفاعلين الثقافيين لتقديم ملفات ترشحهم للحصول على التمويل.

وأشارت إلى أن المشاريع إما أن تكون مشاريع ثقافية أو إقامات فنية من طرف المبدعين في المجالات الثقافية التعارف عليها على غرار الموسيقى والمسرح والسينما والفنون التشكيلية تمكنهم من تقديم انتاجهم في باقي البلدان المنخرطة في البرنامج والحصول على تمويل في الغرض علاوة على العروض المقدمة للمؤسسات من جمعيات ومؤسسات ثقافية عمومية وخاصة للانتفاع بالبرنامج الذي يفتح أبواب التمويل في فيفري 2026.

ويفتح مجال الانتفاع بالتمويل في الأنشطة الثقافية التقليدية وكذلك في أنشطة مرتبطة بالثقافة على غرار التراث المادي واللامادي وفن المعمار والسياحة الثقافية والعادات والتقاليد وفن الطبخ وفق المصدر ذاته.
ولغاية تقديم البرنامج وكيفية الانتفاع به ينظم مكتب أوروبا المبدعة في تونس أيام إعلامية تجوب كامل جهات البلاد وفق هيفاء جبس مديرة المكتب، ستتلوها خلال الأشهر دورات تكوين للمبدعين الراغبين في الانخراط حسب كل دورة يفتحها البرنامج (فيما يتعلق بالمدة المتراوحة من جانفي 2025 إلى ديسمبر 2027) وذلك بالنظر إلى ضعف انخراط المبدعين التونسيين في البرنامج مقارنة بباقي البلدان وفق تأكيدها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317234


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:33
15:07
12:10
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-21
31°-20
30°-20
23°-19
23°-17
  • Avoirs en devises
    24944,9

  • (23/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40934 DT        1$ =2,93994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    