توزر: لقاء اعلامي بالفاعلين الثقافيين للتعريف ببرنامج أوروبا المبدعة وكيفية الانخراط فيه

ضمّ لقاء اعلامي انتظم صباح اليوم الجمعة بفضاء روضة الشابي بتوزر الفاعلين الثقافيين من ولايتي توزر وقفصة بمكتب أوروبا المبدعة بتونس من أجل التعريف ببرنامج أوروبا المبدعة وهو برنامج الاتحاد الأوروبي الداعم للقطاعات الثقافية والابداعية من أجل التعريف به وكيفية الانخراط والاستفادة من التمويلات التي يوفرها للمشاريع الثقافية.



ويعمل هذا البرنامج وفق مديرة مكتب أوروبا المبدعة بتونس هيفاء جبس على دعم المشاريع الثقافية الفردية والراجعة بالنظر إلى المؤسسات في تونس منذ 2017 كما في 39 بلدا أوروبيا لتكون تونس بذلك الدولة غير الأوروبية الوحيدة المنتفعة به موضحة أن التمويلات التي يمنحها البرنامج توجه لكل مشروع على حدة موجهة الدعوة إلى الفاعلين الثقافيين لتقديم ملفات ترشحهم للحصول على التمويل.





وأشارت إلى أن المشاريع إما أن تكون مشاريع ثقافية أو إقامات فنية من طرف المبدعين في المجالات الثقافية التعارف عليها على غرار الموسيقى والمسرح والسينما والفنون التشكيلية تمكنهم من تقديم انتاجهم في باقي البلدان المنخرطة في البرنامج والحصول على تمويل في الغرض علاوة على العروض المقدمة للمؤسسات من جمعيات ومؤسسات ثقافية عمومية وخاصة للانتفاع بالبرنامج الذي يفتح أبواب التمويل في فيفري 2026.



ويفتح مجال الانتفاع بالتمويل في الأنشطة الثقافية التقليدية وكذلك في أنشطة مرتبطة بالثقافة على غرار التراث المادي واللامادي وفن المعمار والسياحة الثقافية والعادات والتقاليد وفن الطبخ وفق المصدر ذاته.

ولغاية تقديم البرنامج وكيفية الانتفاع به ينظم مكتب أوروبا المبدعة في تونس أيام إعلامية تجوب كامل جهات البلاد وفق هيفاء جبس مديرة المكتب، ستتلوها خلال الأشهر دورات تكوين للمبدعين الراغبين في الانخراط حسب كل دورة يفتحها البرنامج (فيما يتعلق بالمدة المتراوحة من جانفي 2025 إلى ديسمبر 2027) وذلك بالنظر إلى ضعف انخراط المبدعين التونسيين في البرنامج مقارنة بباقي البلدان وفق تأكيدها.