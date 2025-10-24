عامر بحبّة: طقس صيفي نهاية الأسبوع وحرارة تصل إلى 38 درجة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbbeae3d0a47.34829430_qmhegfnlpoijk.jpg width=100 align=left border=0>

قال الأستاذ المبرّز في الجغرافيا وخبير الطقس عامر بحبّة، إن الطقس سيكون صيفيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وأضاف في مداخلة له اليوم على إذاعة "الجوهرة أف أم"، أن درجات الحرارة ستسجّل ارتفاعًا يومي السبت والأحد، خاصة في ولايات الساحل والقيروان، حيث من المتوقع أن تصل يوم الأحد إلى 38 درجة.









وأوضح بحبّة أنه من المنتظر أن تشهد درجات الحرارة تراجعًا يوم الاثنين المقبل إلى ما دون 20 درجة، خاصة على المرتفعات الغربية، مع نزول بعض الأمطار الضعيفة، مشيرًا إلى احتمال تسجيل منخفض جوي خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

