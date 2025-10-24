الحكومة التونسية ستواصل دعم المواد الاستهلاكية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ae478eb6b256.70866331_eklfihojgnqpm.jpg width=100 align=left border=0>

ستواصل الحكومة التونسية دعم المواد الاستهلاكية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن حيث سيتم في ميزانية سنة 2026 توفير الدعم للمواد الأساسية في حدود 4079 مليون دينار /م د/ مقابل 3801 م د منتظرة سنة 2025 أي زيادة بـ 278 م د.



وحسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تم اعتماد فرضيات بمعدل سعر القمح 260 دولار للطن في 2026 مقابل 263 دولار متوقعة لسنة 2025 إضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار.









وسيَتواصل العمل خلال سنة 2026 على تحسين نجاعة منظومة الدعم من ناحية، والعمل على تشجيع الإنتاج الوطني الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي من ناحية أخرى، وذلك أساسا بتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية والتصدي للممارسات غير المشروعة مثل: التهريب، المضاربة، الاستعمال غير القانوني للمواد المدعمة، والتجارة الموازية، وفق تقرير وزارة المالية.



كما سيتم العمل على تحديث منظومة التصرف في المواد المدعمة عبر مواصلة تفعيل منصات معلوماتية تُمكن من تتبّع مبيعات المطاحن من الفرينة ومراقبة توزيع الزيت المدعم بشكل حيني، إضافة إلى تكثيف جهود التحسيس والتوعية لترشيد الاستهلاك ومكافحة التبذير.



وستواصل السلط المعنية دعم العرض وتكوين المخزونات التعديلية والاستفادة من تراجع الأسعار في السوق العالمية للتعاقد بشأن الحاجيات خاصة في الحبوب والزيت النباتي، مع العمل على تحسين الإنتاج الوطني الفلاحي مع إعطاء الأولوية لدعم منظومة الحبوب وخاصة القمح الصلب بما يسهم في تحسين المردودية وتأمين التزويد فضلا عن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم القدرة على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ وتشجيع الفلاحين على الاستثمار في زراعات جديدة أكثر تأقلما مع هذه التغيرات.



وستتضمن تدخلات الحكومة التونسية في ذات السياق اعتماد مقاربات متجددة لمقاومة ظاهرة الشح المائي ومزيد تحسين إدارة المياه والاستثمار في تقنيات الحفاظ عليه.



