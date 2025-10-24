Babnet   Latest update 21:03 Tunis

وزيرة الأسرة تؤدّي زيارة تفقّد غير مُعلنة إلى مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السنّ بأريانة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbc324b4f441.30291509_ghpoljqkmeifn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 19:38 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أدّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، اليوم الجمعة، زيارة تفقّد غير مُعلنة إلى مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السنّ بأريانة.
 
واطّلعت الوزيرة، وفق بلاغ للوزارة، على ظروف إيواء المقيمات والمقيمين بالمؤسسة وعاينت الخدمات المسداة لهم على مستويات الرعاية والإعاشة والنظافة والتعهّد الصحّي والنفسي واستمعت إلى مشاغلهم.

 

وشدّدت الوزيرة على أهميّة الحرص على مضاعفة الجهود للتعهّد بنزلاء هذه المؤسسة الرعائيّة وفق أرقى مواصفات السلامة والجودة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317253


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:33
15:07
12:10
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
20° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
31°-20
30°-20
23°-18
23°-16
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    