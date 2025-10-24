وزيرة الأسرة تؤدّي زيارة تفقّد غير مُعلنة إلى مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السنّ بأريانة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbc324b4f441.30291509_ghpoljqkmeifn.jpg width=100 align=left border=0>

أدّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، اليوم الجمعة، زيارة تفقّد غير مُعلنة إلى مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السنّ بأريانة.



واطّلعت الوزيرة، وفق بلاغ للوزارة، على ظروف إيواء المقيمات والمقيمين بالمؤسسة وعاينت الخدمات المسداة لهم على مستويات الرعاية والإعاشة والنظافة والتعهّد الصحّي والنفسي واستمعت إلى مشاغلهم.









وشدّدت الوزيرة على أهميّة الحرص على مضاعفة الجهود للتعهّد بنزلاء هذه المؤسسة الرعائيّة وفق أرقى مواصفات السلامة والجودة.