وحدة القسطرة الدماغية بالمعهد الوطني لطب الأعصاب بتونس تحقق نقلة نوعية في مجال التدخلات العصبية الدقيقة

حققت وحدة القسطرة الدماغية بالمعهد الوطني لطب الأعصاب بتونس "المنجي بن حميدة" نقلة نوعية في مجال التدخلات العصبية الدقيقة، "لتصبح مرجعًا وطنيًا يُضاهي كبرى المراكز الطبية العالمية"، حسب ما جاء في بلاغ وزارة الصحة اليوم الجمعة على صفحتها على فيسبوك.



ولفت بلاغ وزارة الصحة الى ان وحدة القسطرة الدماغية بالمعهد تعمل بجهازي قسطرة، وهو ما مكّن من التدخل الفوري لمعالجة الجلطات الدماغية الحادة، وعلاج تمدد شرايين الدماغ بدعامات متطورة وتقنية الـCoils، الى جانب استئصال الخثرة الميكانيكية بدقة عالية.





وأضاف البلاغ ان هذه التدخلات التي أشرف عليها فريق طبي متخصص، يكرّس كفاءته لتوفير رعاية صحية دقيقة وفعالة في إنقاذ الأرواح وتقليل مضاعفات السكتات الدماغية.



وشددت وزارة الصحة على ان المعهد الوطني لطب الأعصاب بتونس "المنجي بن حميدة" يجسد نموذجا لتطور المنظومة الصحية العمومية في تونس واستعدادها لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.