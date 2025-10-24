Babnet   Latest update 13:11 Tunis

وحدة القسطرة الدماغية بالمعهد الوطني لطب الأعصاب بتونس تحقق نقلة نوعية في مجال التدخلات العصبية الدقيقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fb6a05c3f9c3.01804296_khlnoejqimpgf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 12:56 قراءة: 0 د, 39 ث
      
حققت وحدة القسطرة الدماغية بالمعهد الوطني لطب الأعصاب بتونس "المنجي بن حميدة" نقلة نوعية في مجال التدخلات العصبية الدقيقة، "لتصبح مرجعًا وطنيًا يُضاهي كبرى المراكز الطبية العالمية"، حسب ما جاء في بلاغ وزارة الصحة اليوم الجمعة على صفحتها على فيسبوك.

ولفت بلاغ وزارة الصحة الى ان وحدة القسطرة الدماغية بالمعهد تعمل بجهازي قسطرة، وهو ما مكّن من التدخل الفوري لمعالجة الجلطات الدماغية الحادة، وعلاج تمدد شرايين الدماغ بدعامات متطورة وتقنية الـCoils، الى جانب استئصال الخثرة الميكانيكية بدقة عالية.

وأضاف البلاغ ان هذه التدخلات التي أشرف عليها فريق طبي متخصص، يكرّس كفاءته لتوفير رعاية صحية دقيقة وفعالة في إنقاذ الأرواح وتقليل مضاعفات السكتات الدماغية.

وشددت وزارة الصحة على ان المعهد الوطني لطب الأعصاب بتونس "المنجي بن حميدة" يجسد نموذجا لتطور المنظومة الصحية العمومية في تونس واستعدادها لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317222


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:33
15:07
12:10
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-21
31°-20
30°-20
23°-18
23°-16
  • Avoirs en devises
    24944,9

  • (23/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40934 DT        1$ =2,93994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    