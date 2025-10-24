سليانة: تنظيم يوم مفتوح للتوعية والتقصي حول سرطان الثدي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/norancancer.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت جمعية "أم الزين" بسليانة، بالاشتراك مع الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا بتونس، اليوم الجمعة، يوما مفتوحا للتوعية والتقصي حول سرطان الثدي بمقر ديوان الأسرة والعمران البشري بالجهة.

وبينت عضو عن الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا صفاء بن إبراهيم في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم جلب وحدة متنقلة مهيئة لتقصي سرطان عنق الرحم ووحدة كشف للتقصي حول سرطان الثدي بهدف استقطاب أكبر عدد من النساء.

وأكدت بالمناسبة أهمية التقصي المبكر للمرأة، سواء التقصي الذاتي أو بمراكز الصحة الإنجابية، مشيرة الى عددا هاما من النساء شفين تماما من السرطانات الأنثوية بعد اقبالهن بصفة دورية على تفقد أنفسهن.