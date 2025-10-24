الدينار التونسي يسجل إلى موفى سبتمبر 2025 تحسنا مقابل سعر صرف الدولار
سجل سعر صرف الدينار التونسي مقابل سعر صرف الدولار واليورو تحسنا إلى موفى سبتمبر 2025 بحوالي 2.8 بالمائة و0.5 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وحسب بيانات وزارة المالية، بلغ سعر صرف الدينار التونسي معدل 3.019 دينار للدولار و3.358 دينار لليورو.
وعلى مستوى الأسواق العالمية، سجل معدل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا مقابل اليورو بـ 2.8 بالمائة إلى موفى شهر سبتمبر 2025، حيث بلغ معدل سعر صرف الدولار 0.894 في موفى سبتمبر 2025 مقابل 0.920 في نفس الفترة من سنة 2024، حسب تقرير وزارة المالية المتعلق بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وقد سجلت العملة الوطنية خلال سنة 2025 أعلى مستوياتها مقارنة بالدولار الأمريكي بعد أن شهدت طيلة السنوات الأخيرة تقلبات عديدة في سياق اتسم بـ تغيّر احتياطي النقد من جهة، ومستوى خدمة الدين الأجنبي وإيرادات القطاع الخارجي من جهة أخرى.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، إلا أن البنك المركزي حافظ على استقرار سعر الصرف، مما ساهم في انخفاض قيمة الدينار مقارنة بعملات دول أخرى، لاسيما في القارة الإفريقية، وفق موقع معهد "أي بي سي فاينانشل"، وهو موقع متخصص في تقييم العملات وأسعار صرفها.
ووفقًا لهذه المجموعة، فإن هذا الاستقرار جعل الدينار أقوى عملة في إفريقيا من حيث القيمة الاسمية مقابل الدولار، رغم أن تونس لا تستفيد من ثروة نفطية أو صادرات عالية القيمة مثل بعض الدول في المنطقة، بل إن قوتها تنبع من سياسة مالية ثابتة وحوكمة رشيدة.
