الدينار التونسي يسجل إلى موفى سبتمبر 2025 تحسنا مقابل سعر صرف الدولار

سجل سعر صرف الدينار التونسي مقابل سعر صرف الدولار واليورو تحسنا إلى موفى سبتمبر 2025 بحوالي 2.8 بالمائة و0.5 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.



وحسب بيانات وزارة المالية، بلغ سعر صرف الدينار التونسي معدل 3.019 دينار للدولار و3.358 دينار لليورو.



وعلى مستوى، سجل معدل سعر صرفبـإلى موفى شهر سبتمبر 2025، حيث بلغ معدل سعر صرف الدولارفي موفى سبتمبر 2025 مقابلفي نفس الفترة من سنة 2024، حسبوقد سجلتخلال سنة 2025بعد أن شهدت طيلة السنوات الأخيرةفي سياق اتسم بـمن جهة، ومن جهة أخرى.وعلى الرغم منالتي تواجهها تونس، إلا أنحافظ على، مما ساهم في انخفاض قيمة الدينار مقارنة بعملات دول أخرى، لاسيما في، وفق موقع، وهو موقع متخصص فيووفقًا لهذه المجموعة، فإن هذامن حيث القيمة الاسمية مقابل الدولار، رغم أن تونس لا تستفيد منأومثل بعض الدول في المنطقة، بل إن