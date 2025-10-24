مشروع ميزانية 2026 يقترح أكثر من 51 ألف انتداب جديد بينها تسوية أوضاع العاملين في الحضائر والأساتذة النواب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5da71979b2f251.66759855_ngkfjqpioehlm.jpg width=100 align=left border=0>

يقدّر عدد الانتدابات الجديدة المقترحة، وفق وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بنحو 51 ألفاً و878 خطة، غير أنّ هذا العدد يشمل أيضاً تسوية وضعيات هشّة تشمل أعوان الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب وغيرهم.



ويتضمن المشروع تسوية وضعية 12 ألفاً و942 عاملاً في إطار دفعة جديدة من عمال الحضائر، إلى جانب 1350 خطة لفائدة حاملي شهادات الدكتوراه (قسط سنة 2026)، وتسوية وضعية النواب من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، فضلاً عن 1066 خطة خاصة بأساتذة التربية البدنية، و2601 خطة لتسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية دفعة 2024.









وسيُخصّص النصيب الأكبر من الانتدابات الفعلية لوزارة الصحة بنحو 4000 خطة، تليها وزارة الدفاع بـ 3728 خطة، ثم وزارة الداخلية بـ 2695 خطة، ووزارة المالية بـ 1754 خطة، ووزارة العدل بـ 1196 خطة، ووزارة الفلاحة بـ 1196 خطة، في حين ستُوزّع أعداد أقل من الخطط على بقية الوزارات.



