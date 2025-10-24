الدولي المغربي حكيم زياش ينضم إلى الوداد البيضاوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fb6af06aede3.24004296_ljgfpqnkomihe.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي عن تعاقده مع الدولي المغربي حكيم زياش، دون تحديد مدة العقد.

ويأتي انضمام زياش للفريق الأحمر في صفقة انتقال حر، بعد مغادرة نادي الدحيل القطري في جوان من العام الحالي.

وكان اللاعب الدولي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 مع أسود الأطلس، قد بدأ مسيرته الاحترافية سنة 2012 في نادي هيرنفين الهولندي، ثم انضم إلى ناديين هولنديين آخرين هما تفينتي وأياكس أمستردام.





وفي سنة 2020، انضم زياش إلى تشيلسي الانقليزي، حيث فاز معه بكأس رابطة الأبطال الأوروبية وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.



وبعد مغادرته البلوز سنة 2023، لعب زياش في نادي غلطة سرايا التركي قبل انضمامه إلى الدحيل.

ر - طارق



وفي سنة 2020، انضم زياش إلى تشيلسي الانقليزي، حيث فاز معه بكأس رابطة الأبطال الأوروبية وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.وبعد مغادرته البلوز سنة 2023، لعب زياش في نادي غلطة سرايا التركي قبل انضمامه إلى الدحيل.ر - طارق