بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة – برنامج معدل للجولة الافتتاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 13:11
      
في ما يلي البرنامج المعدل لمباريات الجولة الافتتاحية من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2025-2026، التي ستدور يومي الجمعة 24 والسبت 25 أكتوبر الجاري:

المجموعة الثانية


الجمعة 24 أكتوبر 2025


* قاعة مساكن – الساعة 17:00
النجم الساحلي – النادي الصفاقسي

السبت 25 أكتوبر 2025

* قاعة حمام الأنف – الساعة 16:00
نادي حمام الأنف – اتحاد النقل بصفاقس
مباراة اتصالات صفاقس – فتح حمام الغزاز (تأجّلت)


المجموعة الأولى

السبت 25 أكتوبر 2025

* قاعة الزواوي – الساعة 16:00
الترجي الرياضي – مستقبل المرسى

* قاعة المشاتل بالبلفيدير – الساعة 17:00
الزيتونة الرياضية – مولودية بوسالم
مباراة سعيدية سيدي بوسعيد – الأولمبي القليبي (تأجّلت)


