بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة – برنامج معدل للجولة الافتتاحية

في ما يلي البرنامج المعدل لمباريات الجولة الافتتاحية من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2025-2026، التي ستدور يومي الجمعة 24 والسبت 25 أكتوبر الجاري:



المجموعة الثانية





الجمعة 24 أكتوبر 2025





* قاعة مساكن – الساعة 17:00

النجم الساحلي – النادي الصفاقسي



السبت 25 أكتوبر 2025



* قاعة حمام الأنف – الساعة 16:00

نادي حمام الأنف – اتحاد النقل بصفاقس

مباراة اتصالات صفاقس – فتح حمام الغزاز (تأجّلت)



المجموعة الأولى

السبت 25 أكتوبر 2025



* قاعة الزواوي – الساعة 16:00

الترجي الرياضي – مستقبل المرسى



* قاعة المشاتل بالبلفيدير – الساعة 17:00

الزيتونة الرياضية – مولودية بوسالم

مباراة سعيدية سيدي بوسعيد – الأولمبي القليبي (تأجّلت)