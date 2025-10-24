بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة – برنامج معدل للجولة الافتتاحية
في ما يلي البرنامج المعدل لمباريات الجولة الافتتاحية من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2025-2026، التي ستدور يومي الجمعة 24 والسبت 25 أكتوبر الجاري:
المجموعة الثانية
الجمعة 24 أكتوبر 2025
* قاعة مساكن – الساعة 17:00
النجم الساحلي – النادي الصفاقسي
السبت 25 أكتوبر 2025
* قاعة حمام الأنف – الساعة 16:00
نادي حمام الأنف – اتحاد النقل بصفاقس
مباراة اتصالات صفاقس – فتح حمام الغزاز (تأجّلت)
المجموعة الأولىالسبت 25 أكتوبر 2025
* قاعة الزواوي – الساعة 16:00
الترجي الرياضي – مستقبل المرسى
* قاعة المشاتل بالبلفيدير – الساعة 17:00
الزيتونة الرياضية – مولودية بوسالم
مباراة سعيدية سيدي بوسعيد – الأولمبي القليبي (تأجّلت)
