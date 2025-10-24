Babnet   Latest update 14:47 Tunis

الادارة الجهوية للصحة بين عروس تنظم يوم توعويا حول الرضاعة الطبيعية يوم 4 نوفمبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6356d205137406.50381261_gohmnqiepjlkf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 13:37
      
بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، تنظم الادارة الجهوية للصحة بولاية بن عروس، يوم 4 نوفمبر القادم "اليوم الجهوي للرضاعة الطبيعية".

ويأتي تنظيم هذا اليوم الذي سينعقد بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، في إطار التزامات تونس بتعزيز صحة الأم والطفل.



وتهدف هذه المبادرة الهامة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للرضاعة الطبيعية في بناء جيل سليم، وتوفير الدعم اللازم للأمهات والعائلات في هذه الرحلة الطبيعية.

ويشمل البرنامج مجموعة متكاملة من الأنشطة العلمية والتوعوية، موجهة للمهنيين في قطاع الصحة والمهتمين بالموضوع، حيث يتضمن محاضرات لعرض آخر الأبحاث والمستجدات في مجال الرضاعة الطبيعية وورشات عمل لتوفير تدريب عملي وتفاعلي للمشاركين.

كما ستركز محاور اليوم الجهوي على مجموعة من المواضيع الحيوية التي تلامس التحديات المعاصرة لدعم الرضاعة، وأهمها دعم الرضاعة الطبيعية
والبيئة عبر تسليط الضوء على الجانب البيئي المستدام للرضاعة إلى جانب إعادة الإرضاع بمناقشة إمكانية استئناف الرضاعة الطبيعية بعد الانقطاع.

كما سيتم التداول في مواضيع الرضاعة الطبيعية والصحة الفموية (صحة الفم والأسنان) فضلا عن مسألة العودة إلى العمل من خلال تقديم حلول ودعم للأمهات العاملات لضمان استمرارية الرضاعة الطبيعية.

ويعد هذا اليوم فرصة قيمة لتعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية كأفضل استثمار في صحة ونمو الأطفال، وكخط دفاع أول ضد الأمراض، وتأكيدا على دور المؤسسات الصحية في توفير الدعم اللازم للأم والأسرة.


الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
