Babnet   Latest update 09:18 Tunis

وزير الشؤون الخارجيّة يتسلّم أوراق اعتماد سفير كومنولث أستراليا بتونس مع الإقامة في مالطا مات سكيلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fb31576d4cd9.36299954_ejomfqlinhpkg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 08:55 قراءة: 1 د, 23 ث
      
استقبل وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج محمّد علي النّفطي، اليوم الخميس، مات سكيلي، سفير كومنولث أستراليا بتونس مع الإقامة في مالطا، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده كسفير لأستراليا في بلادنا.

ونوّه الوزير، بالمناسبة، بعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع البلدين منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في سنة 1977، داعيا إلى تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والإرتقاء بها إلى مستويات أفضل تعكس الإمكانيات الحقيقية للبلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات، مؤكدا التزام الوزارة بدعم هذه الجهود ومرافقتها، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيّة.



وأبرز في هذا الصّدد أن هناك فرص تعاون في عديد المجالات التي تتميز بها أستراليا مثل القطاع الفلاحي والتصرف الرشيد في المياه والطاقات المتجددة والمناجم، كما تتوفر للبلدين فرص تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير المجتمعات المحلية.

ودعا إلى العمل على تنظيم زيارات لوفود رجال الأعمال من البلدين وتنظيم تظاهرات اقتصادية في تونس وأستراليا لاستكشاف فرص الشراكات وتطوير المبادلات، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجالية التونسية المقيمة في أستراليا في تطوير هذا التعاون.

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات القادمة، وخاصة منها الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين، أكد وزير الشؤون الخارجيّة على ضرورة تنظيمها في أفضل الآجال الممكنة وعلى مستوى سياسي عالي بما يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية.

من جانبه، أعرب السّفير الأسترالي على الإرادة التي تحدو بلاده لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسعيها من أجل استكشاف أفضل السبل لتعزيز مجالات التعاون وتحديد فرص جديدة للشراكة بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام الشركات الأسترالية بالاستثمار في بلادنا، خاصة في قطاع المناجم والطاقات المتجددة والتنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى توفير فرص للكفاءات التونسية للإطلاع على التجربة الأسترالية والإستفادة منها خاصّة
في مجال مكافحة التغيرات المناخية في إطار مبادرة أسترالية تجاه البلدان الإفريقية التي تواجه هذه التحديات، حسب البلاغ.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317202


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:33
15:07
12:10
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet28°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
31°-20
30°-20
23°-18
23°-16
  • Avoirs en devises
    24944,9

  • (23/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40934 DT        1$ =2,93994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/10)   1534,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    