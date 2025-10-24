وزير الشؤون الخارجيّة يتسلّم أوراق اعتماد سفير كومنولث أستراليا بتونس مع الإقامة في مالطا مات سكيلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fb31576d4cd9.36299954_ejomfqlinhpkg.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج محمّد علي النّفطي، اليوم الخميس، مات سكيلي، سفير كومنولث أستراليا بتونس مع الإقامة في مالطا، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده كسفير لأستراليا في بلادنا.



ونوّه الوزير، بالمناسبة، بعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع البلدين منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في سنة 1977، داعيا إلى تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والإرتقاء بها إلى مستويات أفضل تعكس الإمكانيات الحقيقية للبلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات، مؤكدا التزام الوزارة بدعم هذه الجهود ومرافقتها، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيّة.









وأبرز في هذا الصّدد أن هناك فرص تعاون في عديد المجالات التي تتميز بها أستراليا مثل القطاع الفلاحي والتصرف الرشيد في المياه والطاقات المتجددة والمناجم، كما تتوفر للبلدين فرص تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير المجتمعات المحلية.



ودعا إلى العمل على تنظيم زيارات لوفود رجال الأعمال من البلدين وتنظيم تظاهرات اقتصادية في تونس وأستراليا لاستكشاف فرص الشراكات وتطوير المبادلات، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجالية التونسية المقيمة في أستراليا في تطوير هذا التعاون.



وفي ما يتعلق بالاستحقاقات القادمة، وخاصة منها الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين، أكد وزير الشؤون الخارجيّة على ضرورة تنظيمها في أفضل الآجال الممكنة وعلى مستوى سياسي عالي بما يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية.



من جانبه، أعرب السّفير الأسترالي على الإرادة التي تحدو بلاده لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسعيها من أجل استكشاف أفضل السبل لتعزيز مجالات التعاون وتحديد فرص جديدة للشراكة بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام الشركات الأسترالية بالاستثمار في بلادنا، خاصة في قطاع المناجم والطاقات المتجددة والتنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى توفير فرص للكفاءات التونسية للإطلاع على التجربة الأسترالية والإستفادة منها خاصّة

