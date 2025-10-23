Babnet   Latest update 16:55 Tunis

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 : ضبط النقاط التي ستتم إثارتها خلال جلسات الاستماع الى ممثلي رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa49e48321c8.95592003_fqimnoglpkejh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 16:28 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اتفقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ، اليوم الخميس ، خلال جلسة عمل مشتركة مع أعضاء لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، على ضبط النقاط التي ستتم إثارتها خلال جلسات الاستماع الى ممثلي رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية وكذلك تحديد التوقيت المخصّص لمداخلات النواب سواء من أعضاء اللجنتين أو من غيرهم من النواب الحاضرين خلال جلسات الاستماع.

كما تمّ خلال جلسة لضبط منهجية العمل في إطار النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب ، ضبط برمجة مبدئية لمواعيد جلسات الاستماع والمصادقة على تقريري المهمتين قبل عرضهما على الجلسة العامة.



وأكّد رئيس اللجنة في بداية الجلسة أهمية العمل المشترك مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني الجهات والاقاليم، مبرزا التناغم بين غرفتي الوظيفة التشريعية.

وأضاف أنّ هذه الجلسة تتنزل في إطار ضبط منهجية وآليات العمل بين اللجنتين بمناسبة مناقشة مهمتي رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.




