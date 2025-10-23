سيدي بوزيد: اعطاء اشارة انطلاق موسم جني الزيتون

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/oliviers.jpg width=100 align=left border=0>

تم اليوم الخميس، اعطاء اشارة انطلاق موسم جني الزيتون بولاية سيدي بوزيد، وذلك بالضيعة 20 التابعة لديوان الاراضي الدولية بحضور والي الجهة فيصل بالسعودي وممثلين عن الادارة الجهوية للتنمية الفلاحية ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة علي براهمي.

ومن المنتظر ان يصل إنتاج صابة الزيتون بولاية سيدي بوزيد، خلال الموسم الفلاحي الحالي 2025 / 2026 إلى 500 ألف طن مقابل 310 آلاف طن في الموسم الماضي و200 ألف طن في موسم 2023 / 2024، و193 ألف طن في موسم 2022 / 2023 و150 ألف طن في موسم 2021 / 2022.

وبين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد شكري عوجي في تصريح لصحفي "وات" ان قطاع الزيتون، يعتبر من اهم القطاعات بالجهة، خاصة من حيث المساحة ومساهمته في الانتاج الوطني وتوفيرها لحوالي مليون و600 يوم عمل، وهو ما سينعكس ايجابا على الحركية الاقتصادية بالجهة.





وأشار الى ان الاستعدادات لانطلاق موسم جني الزيتون، قد انطلقت مبكرا، حيث تم عقد العديد من الجلسات والزيارات الميدانية للوقوف على النقائص الموجودة، بالاضافة الى تخصيص 40 مليون دينار لصغار الفلاحين لانجاج عملية الجني.



وذكر انه تتوفر 119 معصرة بالولاية، تتجاوز طاقة تحويلها 6274 طنا في اليوم، في حين تصل طاقة التخزين بالجهة إلى 20448 طنا منها 1400 طن بديوان الزيت و18048 طنا بالمعاصر الخاصة و1000 طن بديوان الأراضي الدولية.

وتحتل غابات الزيتون بولاية سيدي بوزيد، حوالي 75 بالمائة من جملة المساحات المحترثة، حيث تبلغ أكثر من 307 الاف هكتار، منها 19 بالمائة على النمط السقوي، وهي تمثل 93 بالمائة من الأشجار المثمرة، ويعتبر هذا القطاع هاما من حيث المساحة وعدد الزياتين الذي تجاوز 23 مليون شجرة.