الديوانة التونسية: إحباط محاولة تهريب قطعة أثرية إلى خارج التراب الوطني

أحبطت مصالح الديوانة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، بمطار النفيضة الحمامات، محاولة تهريب قطعة أثرية إلى خارج التراب الوطني، وذلك في إطار حماية الموروث الثقافي للبلاد التونسية.







وتم، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن الديوانة التونسية، ضبط منحوتة من الصخر لرأس أسد بحوزة مسافر يحمل جنسية أجنبية كان يستعد لتهريبها وسط أمتعته إلى خارج التراب الوطني.وبعرض المنحوتة على الإختبار لدى مصالح المعهد الوطني للتراث تبين كونها تحمل قيمة أثرية وتاريخية.ووقع تحرير محضر في الغرض وإحالة المنحوتة إلى مصالح المعهد الوطني للتراث لحفظها ولما يتعين في شأنها.