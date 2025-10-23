Babnet   Latest update 19:08 Tunis

الديوانة التونسية: إحباط محاولة تهريب قطعة أثرية إلى خارج التراب الوطني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa6c0d1d7024.03504439_onjpielfgkmqh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 18:54
      
أحبطت مصالح الديوانة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، بمطار النفيضة الحمامات، محاولة تهريب قطعة أثرية إلى خارج التراب الوطني، وذلك في إطار حماية الموروث الثقافي للبلاد التونسية.



وتم، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن الديوانة التونسية، ضبط منحوتة من الصخر لرأس أسد بحوزة مسافر يحمل جنسية أجنبية كان يستعد لتهريبها وسط أمتعته إلى خارج التراب الوطني.



وبعرض المنحوتة على الإختبار لدى مصالح المعهد الوطني للتراث تبين كونها تحمل قيمة أثرية وتاريخية.


ووقع تحرير محضر في الغرض وإحالة المنحوتة إلى مصالح المعهد الوطني للتراث لحفظها ولما يتعين في شأنها.


