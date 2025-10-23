التونسيتان بيسان وبيلسان كوكة تتوجان ببطولة مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها التاسع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa1b74c6c929.19358745_onfqlemipgkhj.jpg width=100 align=left border=0>

فاز التوأم التونسي بيسان وبيلسان بجائزة تحدي القراءة العربي، في دورته التاسعة خلال الحفل الختامي الذي أقيم اليوم الخميس في مركز دبي التجاري العالمي.

وتوج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التلميذتين التونسيتين بيسان وبيلسان كوكة وهما توأم وتدرسان في السنة السادسة من التعليم الابتدائي بمدرسة 8 فيفري 1958 في ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف.







وشهدت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي تنظمها سنويا منذ 2015 مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مشاركة غير مسبوقة، بحسب المنظمين، وصلت إلى 32 مليونا و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 132112 مدرسة وبإشراف 161004 مشرفين ومشرفات.



