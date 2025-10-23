Babnet   Latest update 13:39 Tunis

التونسيتان بيسان وبيلسان كوكة تتوجان ببطولة مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها التاسع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa1b74c6c929.19358745_onfqlemipgkhj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025
      
فاز التوأم التونسي بيسان وبيلسان  بجائزة تحدي القراءة العربي، في دورته التاسعة خلال الحفل الختامي الذي أقيم اليوم الخميس في مركز دبي التجاري العالمي.
وتوج   الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس  دولة الإمارات العربية المتحدة التلميذتين التونسيتين  بيسان وبيلسان كوكة وهما توأم وتدرسان في السنة السادسة من التعليم الابتدائي بمدرسة 8 فيفري 1958 في ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف.


وشهدت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي تنظمها سنويا منذ 2015 مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مشاركة غير مسبوقة، بحسب المنظمين، وصلت إلى 32 مليونا و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 132112 مدرسة وبإشراف 161004 مشرفين ومشرفات.

 


