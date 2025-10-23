Babnet   Latest update 13:39 Tunis

الرابطة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة الحادية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 13:15 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تمّ الإعلان عن تعيينات حكام مباريات الدفعتين الأولى والثانية من الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والمبرمجة يومي السبت 25 والأحد 26 أكتوبر، بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

السبت 25 أكتوبر 2025



* ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي
الحكم: أمير العيادي
حكم الفيديو المساعد (VAR): مجدي بالآغة

* الملعب البلدي بالمتلوي
نجم المتلوي – مستقبل قابس
الحكم: محمد علي قروية
حكم الفار: أسامة بن إسحاق

الأحد 26 أكتوبر 2025

* الملعب البلدي ببئر بورقبة
مستقبل سليمان – شبيبة العمران
الحكم: محرز المالكي
حكم الفار: أيمن نصري

* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – الترجي الجرجيسي
الحكم: خالد قويدر
حكم الفار: حسن النايلي

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى – النجم الساحلي
* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي – النادي الصفاقسي
* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – اتحاد بن قردان

الخميس 30 أكتوبر 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي – النادي البنزرتي


