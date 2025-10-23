سليانة: تدعيم المستشفى الجهوي بعدد من التجهيزات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa196b33c0b4.60311797_mipngeokjfhlq.jpg width=100 align=left border=0>

تدعم المستشفى الجهوي بسليانة، خلال الأسبوع المنقضي، بجملة من التجهيزات، وذلك في إطار دعم الجهة في المجال الصحي، وفق المدير الجهوي للصحة عادل الحدادي

وبين الحدادي في تصريح، اليوم الخميس، لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن التجهيزات شملت قسم النساء والتوليد وقاعة العمليات بالمخبر وقسم الاستعجالي، وتضمنت طاولة عمليات، ومن المنتظر تدعيم المستشفى في الأيام القليلة القادمة بتجهيزات أخرى.

وأضاف أن الإدارة الجهوية للصحة تسلمت أيضا، خلال ذات الفترة، عددا من السيارات الإدارية، وزعت على المستشفيات المحلية وسيارة اسعاف وحافلتين لنقل مرضى تصفية الدم لضمان نقلهم في ظروف مريحة.





وذكر المسؤول أنه تم تدعيم الجهة خلال السنة الجارية ب18 طبيب اختصاص من بينهم طبيب في اختصاص البيولوجيا، وطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، وطبيب مختص في الجراحة العامة، فضلا عن أطباء العائلة التي وقع توزيعهم على المستشفيات المحلية بالجهة.