وزير الصحة: رقمنة قطاع الصحة فرضته التطورات التكنولوجية وحاجة المرضى لخدمات صحية سريعة ومختصرة

شدد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم الخميس ان رقمنة قطاع الصحة هو خيار فرضته التطورات التكنولوجية وحاجة المرضى للتمتع بخدمات صحية سريعة ومختصرة للوقت ومخففة للانتظار والاكتظاظ.



وأضاف مصطفى الفرجاني في نقطة اعلامية، انتظمت بالمستشفى الجهوي بطبرقة، بعد معاينته صباح اليوم سير قراءة عمليات الفحص بآلة المفراس عن بعد من خلال الغرفة المخصصة لها بالمستشفى الجهوي بطبرقة، أن ربط آلات المفراس باطباء الاختصاص في مستشفيات أخرى هو تجسيد فعلي للاستفادة من الرقمنة واستغلالها وفق الوجه الأكمل وبالتالي تحقيق العدالة الصحية لكافة المواطنين وفي مقدمتهم متساكني المناطق الداخلية.









وتعهد الوزير، خلال اطلاعه على سير عمل المستشفى الجهوي بطبرقة الذي كان المحطة الثانية من الزيارة الميدانية التي يؤديها اليوم الى ولاية جندوبة، بدعم المستشفى بآلة تصوير مقطعي للثدي خاصة في ظل ارتفاع عدد مرضى سرطان الثدي بالجهة وطول المسافة الفاصلة بين طبرقة وتونس العاصمة.



