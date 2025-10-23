Babnet   Latest update 15:24 Tunis

الدورة الخامسة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بولاية بنزرت من 24 أكتوبر الى 02 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f9ec0665c9f9.58246253_nefkiqglmhjpo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 15:07 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تنظم، المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ببنزرت بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الدورة الخامسة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية، من 24 أكتوبر الى 02 نوفمبر 2025، وذلك بفضاء معرض بنزرت الدولي.

ويهدف المعرض الى تعزيز مكانة الصناعات التقليدية والاقتصاد المحلي والمساهمة في دعم الحرفيين والمبدعين الشبان.



وسيكون فرصة لاستكشاف التراث التونسي المتنوع وتذوق ابداعات فنية تعكس ارتباط الحرفيين بجذورهم الثقافية وتطلعهم نحو الابتكار.

ويحتوي المعرض على فضاءات مخنلفة على غرار فضاء تجاري وفضاء للباعثين الجدد وفضاء التأطير وذلك بمشاركة حوالي 80 حرفي وحرفية من ولاية بنزرت و15 ولاية أخرى في اختصاصات مختلفة ومميزة لكل جهة.

ويفتح المعرض أبوابه للعموم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا الى حدود السابعة و النصف مساء، للتعرف على خصوصيات مختلف جهات البلاد وخاصة ولاية بنزرت في مجال الصناعات التقليدية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317139


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 23 أوكتوبر 2025 | 1 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:35
15:08
12:11
06:34
05:07
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-20
29°-20
34°-22
23°-18
  • Avoirs en devises
    24829,0

  • (22/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41039 DT        1$ =2,93481 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/10)   1534,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    