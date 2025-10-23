الدورة الخامسة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بولاية بنزرت من 24 أكتوبر الى 02 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f9ec0665c9f9.58246253_nefkiqglmhjpo.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم، المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ببنزرت بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الدورة الخامسة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية، من 24 أكتوبر الى 02 نوفمبر 2025، وذلك بفضاء معرض بنزرت الدولي.



ويهدف المعرض الى تعزيز مكانة الصناعات التقليدية والاقتصاد المحلي والمساهمة في دعم الحرفيين والمبدعين الشبان.









وسيكون فرصة لاستكشاف التراث التونسي المتنوع وتذوق ابداعات فنية تعكس ارتباط الحرفيين بجذورهم الثقافية وتطلعهم نحو الابتكار.



ويحتوي المعرض على فضاءات مخنلفة على غرار فضاء تجاري وفضاء للباعثين الجدد وفضاء التأطير وذلك بمشاركة حوالي 80 حرفي وحرفية من ولاية بنزرت و15 ولاية أخرى في اختصاصات مختلفة ومميزة لكل جهة.



ويفتح المعرض أبوابه للعموم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا الى حدود السابعة و النصف مساء، للتعرف على خصوصيات مختلف جهات البلاد وخاصة ولاية بنزرت في مجال الصناعات التقليدية.