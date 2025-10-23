Babnet   Latest update 07:27 Tunis

وزير التجهيز والاسكان يلتقي بوفد عن الصندوق الكويتي للتنمية

Publié le Jeudi 23 Octobre 2025
      
استقبل امس الاربعاء وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري بمقر الوزارة وفدا عن الصندوق الكويتي للتنمية الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس
وتناول اللقاء ،وفق بلاغ اعلامي للوزارة،المشاريع التي يمولها الصندوق والمتعلقة بمجال الطرقات والبنية التحتية، بالاضافة الى التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي
وثمن الوزير في هذا الاطار،العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين تونس والكويت ، ومن جانبهم أكد ممثلو الصندوق وقوفهم الدائم إلى جانب تونس، واستعدادهم لمزيد الانخراط في تمويل مشاريع أخرى، حسب الأولويات التي سيضبطها مخطط التنمية 2030/2026



