وزير التجهيز والاسكان يلتقي بوفد عن الصندوق الكويتي للتنمية

استقبل امس الاربعاء وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري بمقر الوزارة وفدا عن الصندوق الكويتي للتنمية الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس

وتناول اللقاء ،وفق بلاغ اعلامي للوزارة،المشاريع التي يمولها الصندوق والمتعلقة بمجال الطرقات والبنية التحتية، بالاضافة الى التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي

وثمن الوزير في هذا الاطار،العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين تونس والكويت ، ومن جانبهم أكد ممثلو الصندوق وقوفهم الدائم إلى جانب تونس، واستعدادهم لمزيد الانخراط في تمويل مشاريع أخرى، حسب الأولويات التي سيضبطها مخطط التنمية 2030/2026





