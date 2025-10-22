Babnet   Latest update 20:14 Tunis

سبتمبر 2025: حرارة أعلى من المعدل الوطني وعجز حاد في الأمطار بنسبة 40 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6662ee09b6d726.57385446_neiphfgkqjolm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 19:52
      
سجّل شهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في متوسط درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات المناخية المرجعية، مع تراجع كبير في كميات الأمطار، ما يعكس استمرار مؤشرات التغير المناخي وتأثيراته على تونس.

وفقًا للنشرة المناخية الشهرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، بلغ المعدل الوطني لدرجات الحرارة 26,7 درجة مئوية، أي أعلى من المعدل المرجعي (25,7 درجة) بفارق درجة واحدة، ليُصنف الشهر في المرتبة السابعة ضمن أشهر سبتمبر الأشد حرارة منذ سنة 1950.



وتراوح متوسط درجات الحرارة بين 22,2 درجة في تالة و30,2 درجة في توزر، في حين بلغ المعدل الوطني للحرارة القصوى 32,4 درجة، متجاوزًا المعدل المرجعي بفارق 1,2 درجة. أما درجات الحرارة الدنيا، فقد تراوحت بين 16,4 درجة في تالة و24,5 درجة في قابس، بمتوسط وطني بلغ 21,1 درجة، أي أعلى من المعدل الطبيعي بـ0,8 درجة.

اضطرابات جوية ونقص كبير في التساقطات

شهدت البلاد اضطرابات جوية بداية من يوم 22 سبتمبر، تميزت بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونزول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، غير أنها لم تكن كافية لتعويض النقص المسجل في كميات التساقطات.

وأظهرت المعطيات المناخية تسجيل عجز بنسبة 40 بالمائة على المستوى الوطني، حيث بلغ مجموع الأمطار:

* 383,6 ملم شمال البلاد (75 من المعدل المرجعي)
* 169,1 ملم في الوسط (49 من المعدل)
* 66,9 ملم فقط في الجنوب (44,7 من المعدل)

وكانت طبرقة أكثر المحطات تسجيلاً للأمطار خلال هذا الشهر بـ78,2 ملم، وهو رقم قريب من المعدل المعتاد (79,4 ملم)، في حين شهدت جندوبة هطول 61,8 ملم.


Babnet #1 in its Category in Tunisia
