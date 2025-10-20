وزير التجهيز يعلن عن الانطلاق الفوري في استكمال مشاريع بيئية كبرى بقابس بقيمة تتجاوز 200 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f622ec56ddb0.44523285_jqmhkfoegpnli.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، خلال جلسة عامة مخصصة للحوار مع الحكومة حول الأوضاع البيئية في ولاية قابس، عن جملة من التدخلات العاجلة والمشاريع الهيكلية التي سيتم الشروع في تنفيذها فورًا بهدف الحد من الانبعاثات الغازية وتحسين الوضع البيئي المتدهور في الجهة، مؤكدًا أن تعطّل ستة مشاريع مبرمجة منذ سنوات بسبب سوء الحوكمة وتأخر التنفيذ كان السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة البيئية الحالية.



وأوضح الوزير أن قيمة هذه المشاريع تفوق 200 مليون دينار وهي جاهزة من حيث الدراسات والتمويل، وقد تقرر الانطلاق الفوري في استكمال أشغالها، إلى جانب برمجة تدخلات إضافية بالتنسيق مع مؤسسات دولية، من بينها مفاوضات جارية مع البنك الإفريقي للتنمية لتعبئة تمويلات بقيمة 180 مليون دينار.









تفاصيل المشاريع المبرمجة

1. الحد من انبعاثات غاز أوكسيد الأزوت – وحدة الحامض النتريكي

* الكلفة: 6.2 مليون دينار

* نسبة التقدم: 98٪

* يتبقى تركيب عازل بقيمة 15 ألف دينار فقط

* سيتم إنهاء المشروع قبل موفى سنة 2025



2. تقليص انبعاث ثاني أوكسيد الكبريت من وحدات الحامض الكبريتي

* الكلفة: 8 ملايين دينار

* نسبة التقدم: 70٪

* استكمال الأشغال وربط الوحدات سيتم في ظرف 3 أشهر



3. تحسين غسل غازات الأمونيا – وحدة إنتاج سماد "الدأب"

* الكلفة: 18.4 مليون دينار

* نسبة التقدم: 84٪

* من المتوقع دخوله حيز الاستغلال خلال 6 أشهر لما له من أثر مباشر على تقليص الانبعاثات



4. مشروع امتصاص ثاني أوكسيد الكبريت (الوحدة 3500 أ و ب)

* الكلفة: 30 مليون دينار

* الانطلاق في الثلاثي الأول من سنة 2026

* مدة الإنجاز: 6 أشهر



5. الحد من انبعاثات الغاز الدفين في وحدة الحامض الكبريتي بمعمل الأمونيتر

* الكلفة: 6.2 مليون دينار

* المرحلة الأولى من المشروع أُنجزت، وسيتم الانطلاق الفوري في المرحلة الثانية على مدى 6 أشهر



6. استعمال تقنية الامتصاص المضاعف واسترجاع الحرارة – الوحدة الثانية للحامض الكبريتي

* الكلفة: 31 مليون دينار

* اقتناء المعدات تم منذ 2019 لكنها لم تُركب

* سيتم تعيين المقاولة والانطلاق في التركيبات قبل سنة 2026



التعامل مع مشكلة الفوسفوجيبس

أكد الوزير ضرورة الإيقاف الفوري لسكب الفوسفوجيبس في البحر وإنشاء موقع تخزين مراقب، مشيرا إلى وجود دراسات مثبتة تؤكد إمكانية تثمين هذه المادة في قطاع البناء واستصلاح الأراضي.



إجراءات استثنائية وتسريع التنفيذ

أوضح الوزير أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب قرارات استثنائية عاجلة لتجاوز التعطيلات الإدارية، معلنًا عن زيارة مرتقبة للفريق الفني الصيني لمعاينة موقع المجمع الصناعي والانطلاق في تنفيذ الأشغال.



