Participation du Gouverneur de la Banque Centrale aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f610ceb82976.67173507_mohfekpqlginj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 11:36 Lecture 1 min, 18 sec
      
Dans le cadre de sa participation aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), M. Fethi Zouhaier Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, a conduit, le vendredi 17 octobre 2025, une série de rencontres bilatérales avec plusieurs hauts responsables d’institutions financières internationales.

M. le Gouverneur a entamé cette journée par sa participation à la 52ᵉ réunion du Comité monétaire et financier international (CMFI), présidée par M. Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, ministre des Finances du Royaume d’Arabie Saoudite. Cette réunion a été consacrée à l’examen des principaux enjeux économiques et financiers mondiaux, dans l’objectif de renforcer la stabilité financière internationale et de répondre aux défis économiques actuels.



Dans ce contexte, M. Nouri s’est entretenu avec le Gouverneur de la Banque centrale du Brésil, M. Gabriel Galípolo. Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération bilatérale dans le domaine des systèmes financiers modernes, notamment à travers l’échange d’expertises et l’assistance technique. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts de la Banque Centrale de Tunisie visant à mettre en œuvre un cadre réglementaire national pour le paiement électronique instantané, en soutien à l’inclusion financière et à l’innovation technologique.

Par ailleurs, le Gouverneur a poursuivi ses entretiens avec des représentants de plusieurs banques et institutions financières internationales. Ces rencontres ont permis de passer en revue l’évolution récente des indicateurs économiques et financiers de la Tunisie, ainsi que d’examiner les moyens de consolider les partenariats afin de soutenir l’intégration de la Tunisie dans le système financier mondial et d’accompagner le développement de son économie nationale.


