الرابطة المحترقة الثانية: حسان القابسي مدربا جديدا للبعث الرياضي ببوحجلة

Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 14:19
      
أعلن البعث الرياضي ببوحجلة الناشط في صفوف المجموعة الاولى للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم الاثنين عن تعيين حسان القابسي مدربا جديدا لفريق الأكابر خلفا لحلمي حمام.

وسيقود حسان القابسي الاطار الفني الجديد للبعث المتألف من صابر الشريف (مدرب مساعد) ورؤوف العوادي (مدرب حراس المرمى) ومهدي ملاط (معد بدني) ومهدي البكري (اخصائي علاج طبيعي).

واكتفى بعث بوحجلة أول امس السبت بالتعادل السلبي على قواعده امام سبورتينغ بن عروس، ليحتل المرتبة الثالثة اثر مرور خمس جولات برصيد عشر نقاط.

وسيتحول البعث خلال الجولة السادسة الى ملعب بوعلي الحوار حيث سيلاقي امل حمام سوسة صاحب المركز الثامن ب5 نقاط يوم السبت المقبل انطلاقا من الساعة 14.30.
يشار الى ان حسان القابسي خاض عددا من التجارب التدريبية في كل من الرابطتين المحترفتين الاولى والثانية، بالاضافة الى تجربتين بالاردن وليبيا.
ر - طارق


الاثنين 20 أوكتوبر 2025 | 28 ربيع الثاني 1447
