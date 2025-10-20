في حركة إنسانية نبيلة: تمكين طفلين قاصرين من لقاء والديهما بعد سنوات من الانقطاع عن رؤيتهما

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg width=100 align=left border=0>

في لفتة إنسانية مؤثرة ، أذنت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتمكين طفلة قاصر وطفل قاصر من لقاء والديهما الموقوفين، بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث سنوات دون أي تواصل مباشر.



وقد شهدت قاعة الجلسة لحظات مؤثرة بلغ فيها التأثر حدّ البكاء بين الحضور، حيث عمّ الصمت أرجاء القاعة وارتفعت مشاعر التعاطف مع الطفلين اللذين دخلا في حالة انهيار عاطفي عند معانقة والديهما لأول مرة منذ سنوات...