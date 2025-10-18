بن عروس: انطلاق المؤتمر الطبي الجراحي الأول للمستشفى الجهوي ببن عروس تحت عنوان "التقدم الطبي وتداخل الاختصاصات"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3b0023677e8.55353804_hjepqlnoikmfg.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، صباح اليوم السبت، بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، فعاليات المؤتمر الطبي الجراحي الأول للمستشفى الجهوي ببن عروس، والذي اختارت له الهيئة العلمية المنظمة موضوع التقدم الطبي وتداخل الاختصاصات.

وبيّنت رئيسة المؤتمر الجهوي، سماح فرحاتي، في تصريح لـوكالة "وات" أن اختيار هذا الموضوع يأتي بالنظر للتطوّرات المتسارعة في المجال الطبي، لاسيما المرتبطة منها بتطور الاستعمالات التكنولوجية، وبإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية، وفي مختلف المراحل الاستشفائية أثناء تقديم الخدمة الطبية.

ويهدف المؤتمر، وفق ذات المصدر، لاطلاع كل المتدخلين في الشأن الصحي، من إطارات طبية وشبه طبية وممرضين وأعوان، على آخر المستجدات في هذا المجال، ومعرفة كيفيات التصرّف والمتابعة، وتوحيد الإجراءات على ضوء النصوص والتشريعات المنظمة، وتحسين جودة الخدمات، واكتساب أفضل الممارسات في هذا المجال بما يضفي أكثر نجاعة على عمل المستشفى الجهوي سواء في ما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لطالبيها او ما يخدم الجوانب التكوينية وتطوير المهارات لكافة الإطار العامل.





من جهته، أشار المدير الجهوي للصحة ببن عروس، فرحات زهمول، إلى حرص الإدارة على دعم الهيئة العلمية المشرفة في مختلف مراحل الاعداد لهذا المؤتمر بالنظر لأهمية موضوعه، وارتباطه بكل المستجدات المتعلقة بالجوانب التكنولوجية للممارسة الطبية وما يتضمنه برنامجه من ورشات علمية ومداخلات قيّمة في مجالات متعدّدة في الطب والجراحة، وفي التكوين المستمر، وهو ما يعكس الابتكار والتجديد في القطاع الصحي الجهوي.



وتطرّق والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة، لدى إشرافه على افتتاح التظاهرة، إلى الأهمية البالغة لهذا المؤتمر في تبني مقاربات فعّالة لتطوير أداء المنظومة الصحية، وما يتيحه للمعنيين بقطاع الصحة من فرص لتبادل للخبرات والمعارف، وتعزيز لجودة الكفاءات في مواجهة التحديات اليومية التي يعيشها قطاع الصحة.

وأعرب الوالي عن أمله في أن تتوج اعمال المؤتمر بتوصيات علمية تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتحسين جودة الرعاية المقدمة لطالبي الخدمة الصحية بالجهة.

وتتوزع اعمال المؤتمر الطبي على 4 محاور كبرى يشمل المحور الأول الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية او التجديد في مواجهة الاخلاقيات الطبية، ويتطرق المحور الثاني للإسعاف الطبي الاستعجالي بين سرعة التدخل وضرورة الاتقان، اما المحور الثالث فيتعرض من خلال جملة من المداخلات العلمية للسمنة خلال المراحل العمرية الحساسة من الحياة، ويتعلق المحور الرابع بسرطان الثدي من الكشف المعتمد على التقنيات الحديثة الى التكفل الطبي الدقيق.

كما يشتمل المؤتمر، الذي يتواصل على مدى يومين، ورشات علمية متخصّصة ومتنوعة تتناول عدة مواضيع تتوزع بين الإنعاش المرتبط بأمراض القلب، والتصوير الاشعاعي للتشخيص، والتداوي بالأوكسيجين، ومتابعة مراحل نمو الطفل باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.