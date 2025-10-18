عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 3 بالمائة مع نهاية أوت 2025
سجّل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3 بالمائة مع موفى شهر أوت 2025، ليبلغ 7550 مليون دينار مقابل 7775 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق ما أفاد به المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
تراجع حاد في الصادرات وضعف في التغطية
وأظهرت بيانات المرصد أن صادرات قطاع الطاقة شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 37%، مرفوقًا بتراجع الواردات بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ولم تتجاوز نسبة تغطية الصادرات للواردات 16%، ما يؤكد استمرار العجز الهيكلي في ميزان الطاقة.
عوامل مؤثرة على المبادلات الطاقيةأرجع المرصد هذا التراجع إلى تأثير ثلاثة عوامل رئيسية:
* تقلّص الكميات المتبادلة من المواد الطاقية
* تراجع أسعار النفط العالمية
* تقلبات سعر صرف الدولار
