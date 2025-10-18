عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 3 بالمائة مع نهاية أوت 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/bahritanker.jpg width=100 align=left border=0>

سجّل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3 بالمائة مع موفى شهر أوت 2025، ليبلغ 7550 مليون دينار مقابل 7775 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق ما أفاد به المرصد الوطني للطاقة والمناجم.



تراجع حاد في الصادرات وضعف في التغطية





وأظهرت بيانات المرصد أن صادرات قطاع الطاقة شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 37%، مرفوقًا بتراجع الواردات بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ولم تتجاوز نسبة تغطية الصادرات للواردات 16%، ما يؤكد استمرار العجز الهيكلي في ميزان الطاقة.





عوامل مؤثرة على المبادلات الطاقية

أرجع المرصد هذا التراجع إلى تأثير ثلاثة عوامل رئيسية:



* تقلّص الكميات المتبادلة من المواد الطاقية

* تراجع أسعار النفط العالمية

* تقلبات سعر صرف الدولار



انخفاض في أسعار خام برنت

وخلال شهر أوت 2025، تراجعت أسعار خام برنت بنحو 13 دولارًا للبرميل مقارنة بأوت 2024، حيث انخفض السعر من 83.8 دولارًا للبرميل إلى 71.2 دولارًا للبرميل، ما أثر مباشرة على قيمة المبادلات الطاقية لتونس.

وأظهرت بيانات المرصد أنشهدت انخفاضًا حادًا بنسبة، مرفوقًا بتراجعمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ولم تتجاوز نسبة تغطية الصادرات للواردات، ما يؤكد استمرار العجز الهيكلي في ميزان الطاقة.أرجع المرصد هذا التراجع إلى تأثير ثلاثة عوامل رئيسية:* تقلّص الكميات المتبادلة من المواد الطاقية* تراجع أسعار النفط العالمية* تقلبات سعر صرف الدولاروخلال شهر أوت 2025، تراجعت أسعار خام برنت بنحومقارنة بأوت 2024، حيث انخفض السعر منإلى، ما أثر مباشرة على قيمة المبادلات الطاقية لتونس.