تظاهرة تثقيفية تعليمية بعدد من المتاحف والمواقع الأثرية بمختلف جهات الجمهورية من 19 أكتوبر الى 16 نوفمبر 2025

تنظم، وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية، تظاهرة تثقيفية تعليمية بعدد من المتاحف والمواقع الاثرية بمختلف جهات الجمهورية تحت شعار "تراثنا يتقرا ويتشاف"، وذلك من 19 أكتوبر الجاري الى غاية 16 نوفمبر 2025.



وتهدف هذه المبادرة، التي تنطلق يوم 19 أكتوبر الجاري من المواقع الأثرية بقرطاج، إلى تفعيل دور الفضاءات المتحفية والمعالم التاريخية كمجالات تعليمية مفتوحة، تمكن الناشئة من التعرف على التراث الوطني عبر أساليب تربوية حديثة قائمة على التعلم التفاعلي والتجربة المباشرة والاكتشاف الميداني.









وتتوزع فقرات البرنامج بين زيارات ميدانية مؤطرة للمواقع الأثرية والمتاحف وورشات تفاعلية تربط بين التعليم والترفيه، إضافة إلى عروض تربوية وإبداعية من إنتاج الأطفال والتلاميذ المشاركين.



كما سيتم توظيف التكنولوجيا الحديثة ووسائل العرض الرقمية على غرار نظارات الواقع المعزز والمحتوى السمعي البصري التفاعلي، لتمكين المشاركين من خوض تجربة تعليمية مغايرة تعيد للتراث بعده الحي والمتجدد.



وستساهم هذه الأنشطة في تعميق فهم التلاميذ للتراث الثقافي والحضاري التونسي وترسيخ روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، بما يعزز صلتهم بالموروث ويحفز فيهم روح المبادرة والإبداع.

