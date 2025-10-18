Babnet   Latest update 10:24 Tunis

تظاهرة تثقيفية تعليمية بعدد من المتاحف والمواقع الأثرية بمختلف جهات الجمهورية من 19 أكتوبر الى 16 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674c5698c39ca5.98140408_fnglipjmhekqo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 09:49 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تنظم، وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية، تظاهرة تثقيفية تعليمية بعدد من المتاحف والمواقع الاثرية بمختلف جهات الجمهورية تحت شعار "تراثنا يتقرا ويتشاف"، وذلك من 19 أكتوبر الجاري الى غاية 16 نوفمبر 2025.

وتهدف هذه المبادرة، التي تنطلق يوم 19 أكتوبر الجاري من المواقع الأثرية بقرطاج، إلى تفعيل دور الفضاءات المتحفية والمعالم التاريخية كمجالات تعليمية مفتوحة، تمكن الناشئة من التعرف على التراث الوطني عبر أساليب تربوية حديثة قائمة على التعلم التفاعلي والتجربة المباشرة والاكتشاف الميداني.



وتتوزع فقرات البرنامج بين زيارات ميدانية مؤطرة للمواقع الأثرية والمتاحف وورشات تفاعلية تربط بين التعليم والترفيه، إضافة إلى عروض تربوية وإبداعية من إنتاج الأطفال والتلاميذ المشاركين.

كما سيتم توظيف التكنولوجيا الحديثة ووسائل العرض الرقمية على غرار نظارات الواقع المعزز والمحتوى السمعي البصري التفاعلي، لتمكين المشاركين من خوض تجربة تعليمية مغايرة تعيد للتراث بعده الحي والمتجدد.

وستساهم هذه الأنشطة في تعميق فهم التلاميذ للتراث الثقافي والحضاري التونسي وترسيخ روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، بما يعزز صلتهم بالموروث ويحفز فيهم روح المبادرة والإبداع.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316849


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
22°-18
27°-18
29°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    