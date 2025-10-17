Babnet   Latest update 17:26 Tunis

突尼斯商务代表团赴湖北省推介橄榄油 开拓中国市场

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 16:33 Lecture 0 min, 1 sec
      
在突尼斯出口促进中心总经理穆拉德·本·侯赛因的率领下，突尼斯贸易与出口发展部代表团近日抵达中国湖北省武汉市，通过开展经济外交及系列经贸活动着力推广突尼斯橄榄油。突尼斯驻华大使阿代勒·阿拉比及经济商务合作参赞阿卜杜勒哈利克·扎卡尔随行。

代表团先后会见了湖北省商务厅官员、多家中国企业代表及当地工商会机构，并与武汉阳逻港务集团首席执行官徐宝伟举行工作会谈。双方重点讨论了如何通过优化物流及港口服务简化贸易流程，推动突尼斯橄榄油进入这个拥有近7000万消费者的重要市场。



访问期间，代表团实地考察了当地港区基础设施，深入了解中国产品出口及外国商品进口的物流运作体系。同期举办的经贸推介会通过播放宣传片和组织品鉴会等形式，集中展示了突尼斯橄榄油、椰枣等特色农产品。

在湖北省商务委员会协调下，代表团还参与了亚洲最大商业中心的推广活动，多家当地主流媒体及工商界代表共同见证。此系列推广活动是突尼斯持续深耕中国潜力市场的重要举措。


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316810


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 17 أوكتوبر 2025 | 25 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:08
17:42
15:14
12:12
06:29
05:02
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet25°
23° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-18
23°-20
24°-19
27°-17
29°-20
  • Avoirs en devises
    24590,4

  • (16/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41234 DT        1$ =2,95088 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    