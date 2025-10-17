突尼斯商务代表团赴湖北省推介橄榄油 开拓中国市场

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg width=100 align=left border=0>

在突尼斯出口促进中心总经理穆拉德·本·侯赛因的率领下，突尼斯贸易与出口发展部代表团近日抵达中国湖北省武汉市，通过开展经济外交及系列经贸活动着力推广突尼斯橄榄油。突尼斯驻华大使阿代勒·阿拉比及经济商务合作参赞阿卜杜勒哈利克·扎卡尔随行。



代表团先后会见了湖北省商务厅官员、多家中国企业代表及当地工商会机构，并与武汉阳逻港务集团首席执行官徐宝伟举行工作会谈。双方重点讨论了如何通过优化物流及港口服务简化贸易流程，推动突尼斯橄榄油进入这个拥有近7000万消费者的重要市场。









访问期间，代表团实地考察了当地港区基础设施，深入了解中国产品出口及外国商品进口的物流运作体系。同期举办的经贸推介会通过播放宣传片和组织品鉴会等形式，集中展示了突尼斯橄榄油、椰枣等特色农产品。



在湖北省商务委员会协调下，代表团还参与了亚洲最大商业中心的推广活动，多家当地主流媒体及工商界代表共同见证。此系列推广活动是突尼斯持续深耕中国潜力市场的重要举措。

访问期间，代表团实地考察了当地港区基础设施，深入了解中国产品出口及外国商品进口的物流运作体系。同期举办的经贸推介会通过播放宣传片和组织品鉴会等形式，集中展示了突尼斯橄榄油、椰枣等特色农产品。在湖北省商务委员会协调下，代表团还参与了亚洲最大商业中心的推广活动，多家当地主流媒体及工商界代表共同见证。此系列推广活动是突尼斯持续深耕中国潜力市场的重要举措。