وزارة التربية: فتح باب التسجيل لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026 بداية من يوم 29 أكتوبر 2025

فتحت وزارة التربية باب الترشح لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية (دورة 2026) أمام تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة وذلك حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية، اليوم الجمعة، في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك.



وأضافت وزارة التربية أنه يمكن للتلاميذ المعنيين الراغبين في الترشح لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية (دورة 2026) التسجيل عبر الموقع التالي Six.education.tn بداية من يوم 29 أكتوبر الجاري وإلى غاية يوم 27 نوفمبر 2025.





وشددت الوزارة على انه يتعين على المترشحين المبادرة بالدخول إلى الموقع المذكور للقيام بعملية التسجيل وطباعة مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق المطلوبة وتسليمه إلى إدارة المؤسسة التربوية في أجل أقصاه يوم 3 ديسمبر 2025.



