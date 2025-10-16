Babnet   Latest update 21:05 Tunis

مشروع قانون المالية 2026: أولويات اجتماعية واقتصادية لتعزيز العدالة والتنمية الشاملة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c36d0c75b3c6.54143419_gfjhlkeipomnq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 20:22 قراءة: 1 د, 42 ث
      
يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على جملة من الأولويات الوطنية التي تهدف إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة، وفق ما جاء في وثيقة تقديم المشروع التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية، وعمّمها على مختلف اللجان المختصّة لمناقشتها.

أولوية التشغيل والعدالة الاجتماعية


تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى دفع التشغيل والحد من البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر ضمان أجر عادل ومجزي، وذلك من خلال الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الزيادة في جرايات التقاعد خلال السنوات 2026 و2027 و2028.


كما يهدف المشروع إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والمالي، وتشجيع المبادرات الجماعية، مع تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي وتكثيف التدخلات في القطاعات ذات الأولوية القصوى مثل الصحة، والسكن اللائق، والنقل، والتعليم.

فتح باب الانتدابات والإدماج المهني

يتضمّن المشروع إجراءات جديدة لفتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية، مع أولوية خاصة لـأصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم، إضافة إلى مواصلة تسوية وضعية الأعوان العرضيين وعملة الحضائر بمختلف أصنافهم، وإدماج الأساتذة والمعلمين النواب، وهو مسار تم الشروع فيه منذ جانفي 2025.

كما ينص على الانطلاق الفعلي في مقاومة العمل غير القار، تطبيقًا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، والأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان 2025 الذي يمنع المناولة في القطاع العام.

دعم المبادرة والتنمية الجهوية

يشمل المشروع أيضًا إحداث خطوط تمويل لتيسير بعث المشاريع التنموية في مختلف جهات الجمهورية، وذلك في إطار تنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بـالشركات الأهلية، بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، بهدف تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة للمبادرين الشباب.

دعم الفئات محدودة الدخل والحماية الاجتماعية

ينص المشروع على تعزيز برامج الإحاطة بالفئات محدودة الدخل لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بصفة جذرية، مع تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي لضمان الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

إصلاح جبائي وإداري شامل

ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب محوره الاجتماعي، على تكريس العدالة الجبائية من خلال توسيع قاعدة الأداء وإقرار نظام أكثر إنصافًا، إضافة إلى تبسيط الخدمات الإدارية ورقمنتها لتيسير المعاملات بين الإدارة والمواطن.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316761


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 16 أوكتوبر 2025 | 24 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:43
15:15
12:12
06:28
05:02
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-19
25°-18
23°-20
23°-18
25°-17
  • Avoirs en devises
    24590,4

  • (16/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41234 DT        1$ =2,95088 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/10)   1046,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    