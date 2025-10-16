مشروع قانون المالية 2026: أولويات اجتماعية واقتصادية لتعزيز العدالة والتنمية الشاملة

يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على جملة من الأولويات الوطنية التي تهدف إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة، وفق ما جاء في وثيقة تقديم المشروع التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية، وعمّمها على مختلف اللجان المختصّة لمناقشتها.



أولوية التشغيل والعدالة الاجتماعية



فتح باب الانتدابات والإدماج المهني



دعم المبادرة والتنمية الجهوية



دعم الفئات محدودة الدخل والحماية الاجتماعية



إصلاح جبائي وإداري شامل



تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلىوتحقيقعبر، وذلك من خلال، إلى جانبخلال السنواتكما يهدف المشروع إلى، و، معوتكثيفمثليتضمّن المشروع، مع أولوية خاصة لـ، إضافة إلىبمختلف أصنافهم، و، وهو مسار تم الشروع فيه منذ جانفي 2025.كما ينص على، تطبيقًا لأحكامالمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، والذي يمنع المناولة في القطاع العام.يشمل المشروع أيضًافي مختلف جهات الجمهورية، وذلك في إطارالمتعلق بـ، بمقتضىالمؤرخ في 2 أكتوبر 2025، بهدفينص المشروع علىلتقليص، معلضمانلجميع المواطنين.ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب محوره الاجتماعي، علىمن خلال، إضافة إلىلتيسير المعاملات بين الإدارة والمواطن.