تونس تعبر عن الارتياح لاتفاق وقف إطلاق النار وتحذر من تكرار نقض الكيان لعهوده

عبرت تونس عن ارتياحها لما تمّ التوصّل إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مضيّ سنتين من جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة التي خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وجددت تونس في بيان صادر مساء اليوم الخميس عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، موقفها الثابت والمبدئي الداعم لنضالات الشعب الفلسطيني ولحقه في تقرير مصيره بنفسه.

كما حيت تونس صمود أبناء الشعب الفلسطيني الباسل، وعبر البيان عن الوقوف بكلّ إجلال أمام تضحياتهم النفيسة وما بذلوه من دماء زكية في مواجهة آلة القتل والدمار الصهيونية للذود عن حقهم في الانعتاق والتحرّر الكامل.

