منوبة: توقعات بتطوّر صابة زيتون الزيت بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي

قدّرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تطور صابة زيتون الزيت لموسم 2025-2026 بالجهة، بنسبة 16 بالمائة مقارنة بصابة السنة الفارطة، التي فاقت 7 آلاف طن، وفق المؤشرات التي عرضتها المكلفة بتسيير المندوبية بسمة المدوري، امس الاربعاء، خلال جلسة عمل خصّصت للإعداد للموسم الفلاحي الجديد، وتقييم الموسم المنقضي ومدى نجاعة الاجراءات والاستعدادات.



وحدّد موعد انطلاق موسم الجني بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، ويتوقع أن تمتد فترة الجني على 100 يوم، مع توفير 125 ألف يوم عمل لفائدة 1250 عاملا وعاملة في المساحات التي تتمركز اكثر بمعتمدتي طبربة وبرج العامري، وذلك من جملة 14 ألفا و124 هكتارا تعد حوالي مليون و417 ألف و46 شجرة زيتون وتمثل نسبة 63 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة.

