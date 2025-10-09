Babnet   Latest update 23:06 Tunis

منوبة: توقعات بتطوّر صابة زيتون الزيت بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي

Publié le Jeudi 09 Octobre 2025
      
 قدّرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تطور صابة زيتون الزيت لموسم 2025-2026 بالجهة، بنسبة 16 بالمائة مقارنة بصابة السنة الفارطة، التي فاقت 7 آلاف طن، وفق المؤشرات التي عرضتها المكلفة بتسيير المندوبية بسمة المدوري، امس الاربعاء، خلال جلسة عمل خصّصت للإعداد للموسم الفلاحي الجديد، وتقييم الموسم المنقضي ومدى نجاعة الاجراءات والاستعدادات.

وحدّد موعد انطلاق موسم الجني بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، ويتوقع أن تمتد فترة الجني على 100 يوم، مع توفير 125 ألف يوم عمل لفائدة 1250 عاملا وعاملة  في المساحات التي تتمركز اكثر بمعتمدتي طبربة وبرج العامري، وذلك من جملة 14 ألفا و124 هكتارا تعد حوالي مليون و417 ألف و46 شجرة زيتون وتمثل نسبة 63 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة.



وباستعراض متطلبات موسم جني الزيتون، بيّنت المؤشرات المعروضة، خلال الجلسة، التي اشرف عليها والي الجهة محمود شعيب، وحضرها ممثلو الاتحاد الجهوي والاتحادات المحلية للفلاحين ومختلف الادارات الجهوية ذات العلاقة، أن ولاية منوبة تعد 17 معصرة، بطاقة تحويل جملية قدرت بـ 682 طنّا في اليوم، وطاقة خزن قدرت بـ1861 طنا، منها 9 معاصر بالسلسلة المسترسلة، و4 معاصر بالضغط العالي، و4 معاصر تقليدية.
وقد وقع تفعيل اللجنة الجهوية لمراقبة المعاصر، لتنطلق مطلع الشهر الحالي في روزنامة المعاينات لمتابعة مدى جاهزيتها فنيا وبيئيا، والتأكد من التقيد بالتعليمات المنظمة لعملية العصر، والتعامل مع مخلفات الزيتون.
كما انطلق عمل اللجنة الجهوية لمراقبة مادة المرجين بدعوة الفلاحين الى تقديم مطالب لفرش هذه المادة  في المستغلات الفلاحية، وذلك في انتظار ان تقوم بمراقبة شروط وطرق التصرف فيها.
وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تأمين الموسم جنيا وتحويلا، وتعزيز منظومة مراقبة عمليات النقل، وحسن تنفيذ الإجراءات الخاصة بإحكام التصرف في مادة المرجين، والتصدي لكل الخروقات في الغرض، مع مزيد تأطير الفلاحين ودعوتهم إلى المحافظة على قطاع الزياتين.
يذكر أنّ 40 بالمائة من الإنتاج الجملي لزيت الزيتون بالجهة يتم شراءها مباشرة من المعاصر من المنتج للمستهلك على امتداد فترة التحويل، نظرا لقربها من المناطق العمرانية، وبما يمكن من خزن بقية الإنتاج في ظروف حسنة.


الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
