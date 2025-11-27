Babnet   Latest update 16:18 Tunis

اسبانيا : مبابي يعادل رقم رونالدو وبوشكاش ودي ستيفانو مع ريال مدريد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692857d6b601f0.89920137_lqfjikgnhoepm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 14:52 قراءة: 0 د, 56 ث
      
عادل المهاجم كيليان مبابي الرقم القياسي الذي كان بحوزة النجوم السابقين لنادي ريال مدريد الاسباني, بعدما قاد فريقه للفوزعلى أولمبياكوس اليوناني (4-3), لحساب الجولة الخامسة لرابطة ابطال اوروبا, بتسجيله لرباعية الفوز, رافعا رصيده هذا الموسم إلى 22 هدفا.

وحقق مبابي تسعة أهداف في رابطة أبطال أوروبا خلال خمس مباريات فقط,جعلته من بين أفضل هدافي ريال مدريد على مر العصور.

وتمكن 3 لاعبين فقط في تاريخ ريال مدريد من تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة وهم: كريستيانو رونالدو (2015-2016, أمام مالمو), وبوشكاش (أمام فينورد, 1965-1966 وآينتراخت فرانكفورت 1959-1960), ودي ستيفانو (فينر كولن, 1958-1959 وإشبيلية, 1957-1958).

وخلال مباراة أولمبياكوس, سجل بابي هاتريك في الشوط الأول, في ظرف سبع دقائق (22 و24 و29), ست دقائق و43 ثانية على وجه التحديد, ثاني أسرع هاتريك في تاريخ رابطة الأبطال الأوروبية.
ولم يتجاوزه سوى الدولي المصري محمد صلاح, نجم نادي ليفربول والذي استغرق ست دقائق و12 ثانية لليفربول أمام رينجرز في عام 2022
وبعد الاهداف الثلاثة في المرحلة الاولى من المباراة, أكمل مبابي رصيده بهدف رابع في الشوط الثاني, وبالعودة إلى أهداف الشوط الأول الثلاثة, سجل مبابي عدة ثلاثيات طوال مسيرته, لكن لم تكن أي منها سريعة كالتي سجلها على حساب أولمبياكوس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319293


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 27 نوفمبر 2025 | 6 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:09
05:38
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet14°
13° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-10
15°-8
18°-10
19°-10
17°-11
  • Avoirs en devises
    24781,9

  • (26/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41094 DT        1$ =2,95744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*