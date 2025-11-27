اسبانيا : مبابي يعادل رقم رونالدو وبوشكاش ودي ستيفانو مع ريال مدريد

عادل المهاجم كيليان مبابي الرقم القياسي الذي كان بحوزة النجوم السابقين لنادي ريال مدريد الاسباني, بعدما قاد فريقه للفوزعلى أولمبياكوس اليوناني (4-3), لحساب الجولة الخامسة لرابطة ابطال اوروبا, بتسجيله لرباعية الفوز, رافعا رصيده هذا الموسم إلى 22 هدفا.



وحقق مبابي تسعة أهداف في رابطة أبطال أوروبا خلال خمس مباريات فقط,جعلته من بين أفضل هدافي ريال مدريد على مر العصور.



وتمكن 3 لاعبين فقط في تاريخ ريال مدريد من تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة وهم: كريستيانو رونالدو (2015-2016, أمام مالمو), وبوشكاش (أمام فينورد, 1965-1966 وآينتراخت فرانكفورت 1959-1960), ودي ستيفانو (فينر كولن, 1958-1959 وإشبيلية, 1957-1958).وخلال مباراة أولمبياكوس, سجل بابي هاتريك في الشوط الأول, في ظرف سبع دقائق (22 و24 و29), ست دقائق و43 ثانية على وجه التحديد, ثاني أسرع هاتريك في تاريخ رابطة الأبطال الأوروبية.ولم يتجاوزه سوى الدولي المصري محمد صلاح, نجم نادي ليفربول والذي استغرق ست دقائق و12 ثانية لليفربول أمام رينجرز في عام 2022وبعد الاهداف الثلاثة في المرحلة الاولى من المباراة, أكمل مبابي رصيده بهدف رابع في الشوط الثاني, وبالعودة إلى أهداف الشوط الأول الثلاثة, سجل مبابي عدة ثلاثيات طوال مسيرته, لكن لم تكن أي منها سريعة كالتي سجلها على حساب أولمبياكوس.