الرابطة الثانية: برنامج الجولة الرابعة وتعيينات الحكام
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية التي تُقام يومي السبت 11 والأحد 12 أكتوبر 2025 انطلاقًا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
المجموعة الأولى – السبت 11 أكتوبر 2025
* جمعية مقرين – هلال الشابة (ملعب حمدة الحداد بمقرين)
الحكم: أكرم النايلي
* نادي حمام الأنف – اتحاد بوسالم (المركب البلدي بالكرم)
الحكم: أشرف الحركاتي
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – سكك الحديد الصفاقسي (ملعب عزيز جاب الله)
الحكم: محمد علي قروية
* أمل حمام سوسة – سبورتينغ بن عروس (ملعب حمام سوسة المعشب)
الحكم: أحمد الذوادي
* محيط قرقنة – هلال مساكن (ملعب 2 مارس بصفاقس)
الحكم: سيف الدين الورتاني
* اتحاد تطاوين – كوكب عقارب (ملعب نجيب الخطاب بتطاوين)
الحكم: محمود قصيعة
الأحد 12 أكتوبر 2025
* مكارم المهدية – بعث بوحجلة (ملعب أحمد خواجة بالمهدية)
الحكم: إيهاب بن كيلاني
المجموعة الثانية – الأحد 12 أكتوبر 2025

* جمعية أريانة – نسر جلمة (ملعب فرحات حشاد بأريانة)
الحكم: منتصر بلعربي
* النادي القربي – سبورتينغ المكنين (الملعب البلدي بقربة)
الحكم: ياسين الهماني
* جندوبة الرياضية – الملعب القابسي (ملعب الطويهري المعشب)
الحكم: فرج عبد اللاوي
* اتحاد قصور الساف – هلال الرديف (ملعب قصور الساف الاصطناعي)
الحكم: ريان بوخشينة
* أولمبيك سيدي بوزيد – تقدم ساقية الداير (ملعب سيدي بوزيد المعشب)
الحكم: رائد جويرو
* أمل بوشمة – مستقبل القصرين (ملعب بوشمة الاصطناعي)
الحكم: وليد الهذلي
* قوافل قفصة – القلعة الرياضية (ملعب قفصة المعشب)
الحكم: رضا الشويحي
تنطلق جميع اللقاءات بداية من الساعة 15:30
