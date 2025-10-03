Babnet   Latest update 21:38 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 03 Octobre 2025
      
أقيمت اليوم الجمعة الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثالثة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، حيث أسفرت النتائج عن فوز مهم للنادي الإفريقي على حساب النجم الساحلي، إلى جانب انتصار كل من شبيبة المنازه والدالية الرياضية.

نتائج الجمعة 3 أكتوبر 2025 – المجموعة الأولى


* النادي الإفريقي – النجم الساحلي 77-71 (قاعة رادس)

* نجم حلق الوادي – شبيبة المنازه 61-64 (قاعة حلق الوادي)
* نادي كرة السلة بالمهدية – الدالية الرياضية 61-75 (قاعة المهدية)

الترتيب – المجموعة الأولى

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| -------------------------- | ------ | --------- |
| النادي الإفريقي | 6 | 3 |
| النجم الساحلي | 5 | 3 |
| نادي كرة السلة بالمهدية | 4 | 3 |
| نجم حلق الوادي | 4 | 3 |
| شبيبة المنازه | 4 | 3 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 4 | 3 |

برنامج السبت 4 أكتوبر 2025 – المجموعة الثانية

* النجم الرادسي – الملعب النابلي (قاعة بوهيمة رادس – 18:00)
* جمعية الحمامات – اتحاد الأنصار (قاعة الحمامات – 18:00)
* شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري (قاعة عزيز ميلاد بالقيروان – 18:00)

الترتيب – المجموعة الثانية (قبل مباريات السبت)

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ----------------- | ------ | --------- |
| الاتحاد المنستيري | 4 | 2 |
| شبيبة القيروان | 4 | 2 |
| الملعب النابلي | 3 | 2 |
| النجم الرادسي | 3 | 2 |
| جمعية الحمامات | 2 | 2 |
| اتحاد الأنصار | 2 | 2 |


Babnet

