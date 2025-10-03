البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

أقيمت اليوم الجمعة الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثالثة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، حيث أسفرت النتائج عن فوز مهم للنادي الإفريقي على حساب النجم الساحلي، إلى جانب انتصار كل من شبيبة المنازه والدالية الرياضية.



نتائج الجمعة 3 أكتوبر 2025 – المجموعة الأولى

